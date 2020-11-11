就像宿醉！輝瑞疫苗試驗者曝「副作用」：第2劑會更強烈

近日美國輝瑞藥廠（Pfizer）傳出好消息，他們目前和德國生技公司BioNTech（BNT）聯手研發研發的新冠肺炎疫苗日前傳出有9成的預防效果，對此，也有參加輝瑞疫苗臨床試驗的志願者透露，副作用包含了頭痛、發燒和全身肌肉痠痛等，更有人將其比喻像是「嚴重宿醉」。

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根據《鏡報》報導，輝瑞藥廠的疫苗臨床試驗是「雙盲」試驗，也就是志願者與研究人員都不會知道他們是接受「疫苗」還是「安慰劑」，在該試驗中，只會有近一半的志願者接種疫苗，其餘者則是接種安慰劑。

其中一位45歲的女志願者凱莉（Carrie）表示，在接種疫苗後，感受到頭痛、發燒和全身痠痛，在9月第一次注射後的副作用就像是施打流感疫苗一樣，但10月第二次注射後的副作用則變得更加嚴重。



▲美國輝瑞藥廠研發的新冠肺炎疫苗日前傳出有9成的預防效果。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 凱莉也提到，報名參加臨床試驗者是一項「公民義務」，對於輝瑞9日宣布的成果讓她感到非常自豪，她認為世上有這麼多人遭受到新冠肺炎帶來的痛苦，她透過做這項事情來阻止人們繼續遭受痛苦，她也不希望他人生病。





另外，也有一名44歲的男志願者德希爾茲（Glenn Deshields）將自己在接種疫苗後的副作用，比喻為像是「嚴重宿醉」的感覺，而且深信自己接種的是疫苗，因為他找了醫師做了一次抗體檢測，結果顯示為陽性反應。





德希爾茲也表示，在接種疫苗後感受到的反應，讓他對輝瑞充滿信心，也對於該疫苗在大規模的臨床試驗中能有達到9成的預防效果感到非常興奮，並提及，自己的祖父第一個記憶就是在第一次世界大戰結束的鐘聲，在他心中也有同感，並認為疫情一定會結束的。（編輯：郭佩蓉）