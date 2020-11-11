雙11想省錢「請保持理智」！小資族狂吐槽：都玩文字遊戲

隨著每年的雙11購物節到來，各大電商平台無不祭出超殺優惠，就是為了在一年一度的光棍節搶攻消費者的荷包，不過這波雙11搶購熱潮真的有幫消費者省下荷包嗎？有網友就發現近年來不少店家或網購的雙11優惠是越給越少，甚至有大玩文字遊戲的趨勢，讓他無奈直言要省錢請保持理智，「還是要比價啦，不然睡飽比較實際」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在雙11購物節前夕於PTT的Lifeismoney省錢版上就分析了雙11的各大品牌給出的優惠，他提到「1111剛開始辦時真的不錯，都是售價實折」，更舉例他先前就曾搶到過11元整箱衛生紙或是網購平台11折的折扣碼，更表示所謂的優惠至少要以「售價」來做折扣才對小資族有感，折扣碼其實已經是底線了。

而當雙11購物優惠成為人人守著電腦手機搶購的好康時，原PO就發現不少優惠卻不比以往，「網站回饋要跳來跳去限時加名額」、「回饋最高幾趴『起』」、「限多少名額加要登記制」、「原價打折」等等的優惠都讓他狂搖頭，還對「免運」開槍表示其實每個月根本都在做了，「都在玩文字遊戲，莊孝維，優惠給的有殺聲不行嗎？」。

▲雙11優惠是否真的符合消費者期待？（圖／翻攝ptt）

文末原PO也呼籲大家要省錢還是得保持理智，「這種沒折多少，加回饋拿不拿的到？根本浪費時間在花錢買貴啦！」，建議大家還是要多多比價，以免一時衝腦買到失心瘋。而文章曝光後，不少網友就大推原PO這篇勸世文，頗有同感的回應「真的勸世！現在都是標題打的很聳動，然後其實各種限制、搞名額」、「一堆什麼幾趴回饋，根本沒省到多少」、「今年直接路過，真有優惠那量少的可憐」。（編輯：楊智傑）