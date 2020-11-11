「OL猛奔姊」爆紅！天天壓秒打卡 超狂跑速連老闆都愛上
「OL猛奔姊」爆紅！天天壓秒打卡 超狂跑速連老闆都愛上
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 13:10:18
每個人在找工作時，總希望自己居住的地方能住離公司近一點，不僅能省去通勤的時間，還能讓睡眠更加充足，只要在特定時間起床，肯定能不疾不徐的快樂進公司上班，不會遲到，但大陸有一名OL，明明家就住在公司隔壁，但仍然每天都拔腿狂衝進公司，「特殊景象」不僅讓她爆紅，連老闆都變她的粉絲。
據《搜狐新聞》報導指出，新疆烏魯木齊一名李姓女子，即便住在公司旁邊，仍然每天都狂奔到公司，而且每次都能準時打卡上班，這樣的景象被同事目擊之後，在公司火速傳開，讓李女在公司大爆紅，甚至同事為一睹她狂奔的畫面，每天都提早到公司，擠在窗台看她到底來了沒。而該間公司的老闆竟然也成為粉絲，為了拍李女狂奔進公司的畫面，也特別早到，錄下讓網友笑破肚皮的影片，影片中，李女拔腿飛奔的模樣，與一旁悠哉悠哉的路人相比，真的落差極大，影片在網路上快速發酵，李女也意外爆紅。
李女後來也接受媒體採訪，她表示，自己家其實就住在公司隔壁，快步走的話，大概需要10分鐘路程，「但是早起對我來說實在太痛苦又困難」，所以才會選擇每天這樣狂奔跑進公司，但沒想到意外引發網友與同事間熱議。（編輯：張嘉哲）