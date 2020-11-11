小二數學考「不存在的線」！大人全被難倒：老師沒搞錯吧
小二數學考「不存在的線」！大人全被難倒：老師沒搞錯吧
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 13:03:01
近年來國中小學的考題，奇特的出題與解答都會掀起社會議論。就有一名網友發現小二生的考卷上，出現一道要求學生畫出「不存在的線」，讓他一頭霧水。
一名家長昨(10)日晚間在《爆廢1公社》貼出小二生的考卷，題目中要求學生「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線」，讓家長看完不禁疑惑「真有這種線嗎？」便決定上網求助。不少人看完題目都被考倒，隨後留言回應，「現在的教學都是腦筋急轉彎嗎？真是太有趣了」、「這題目？老師沒搞錯吧」、「這種線只有在天能的世界裡存在」、「長與短兩字寫反了吧」、「台灣的孩子都被教笨了」；也有其他家長出面回應，「我女兒她們不久前也有這題，題目出錯了吧，應該是比8公分短，然後比7公分長，正解是7.5公分」。不過也有神人腦袋一動，竟然真的想到畫出這條「不存在的線」的方法，「斜線，線長9公分，兩直線中間間距6公分」、「比例尺吧！畫一條5公分的線，每一公分標示2，比例上是十公分，實際是五公分」、「使用路徑長跟位移及虛線的概念，就可以畫出神秘之線」，但這些方法絕非小二數學該出現的概念，僅為趣味回應。（編輯：潘毅）