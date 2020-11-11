小二數學考「不存在的線」！大人全被難倒：老師沒搞錯吧

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

小二數學考「不存在的線」！大人全被難倒：老師沒搞錯吧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 13:03:01

▲（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲小二生的考卷，題目中要求學生「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線」。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
近年來國中小學的考題，奇特的出題與解答都會掀起社會議論。就有一名網友發現小二生的考卷上，出現一道要求學生畫出「不存在的線」，讓他一頭霧水。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名家長昨(10)日晚間在《爆廢1公社》貼出小二生的考卷，題目中要求學生「用尺畫出比8公分長，又比7公分短的直線」，讓家長看完不禁疑惑「真有這種線嗎？」便決定上網求助。
▲不少人看完題目都被考倒。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲不少人看完題目都被考倒。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
不少人看完題目都被考倒，隨後留言回應，「現在的教學都是腦筋急轉彎嗎？真是太有趣了」、「這題目？老師沒搞錯吧」、「這種線只有在天能的世界裡存在」、「長與短兩字寫反了吧」、「台灣的孩子都被教笨了」；也有其他家長出面回應，「我女兒她們不久前也有這題，題目出錯了吧，應該是比8公分短，然後比7公分長，正解是7.5公分」。
不過也有神人腦袋一動，竟然真的想到畫出這條「不存在的線」的方法，「斜線，線長9公分，兩直線中間間距6公分」、「比例尺吧！畫一條5公分的線，每一公分標示2，比例上是十公分，實際是五公分」、「使用路徑長跟位移及虛線的概念，就可以畫出神秘之線」，但這些方法絕非小二數學該出現的概念，僅為趣味回應。（編輯：潘毅）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀