被威脅趕回娘家！她曝「婆婆誇張要求」　網心疼：老公呢

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，恐怕還得面臨一大挑戰，即「婆媳相處問題」。近日有女網友就在臉書《靠北婆婆2.0》中透露，自己從台北嫁到桃園2年多，婆媳關係從融洽和睦，變成大小事都冷嘲熱諷，她甚至不時會遭威脅「被換掉」，重點是婆婆還提出了一項「超誇張要求」，讓她壓力很大，而此要求曝光，許多網友都為她心疼，直問「妳老公呢？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO發文表示，自己從台北嫁到桃園2年多了，這期間的婆媳相處從融洽、和睦，變成大小事都冷嘲熱諷，不然就是無視或回應態度很差，且她也不能露出一絲臭臉，否則動不動就會被威脅「趕回娘家」、「被換掉」。不僅如此，原PO還被規定要早起，時間從8點變成7點又進化成6點半，她公公還不斷暗示她「要早起！」

某天，她起得較早，5點半就準備下樓打掃，此時，正好被雙面人婆婆撞見，婆婆發現她5點半是可以起來的，從此便要求她5點起床打掃，最誇張的是，她起床時間比婆婆晚，婆婆就會擺臭臉，甚至摔東西給她看，這讓她相當無奈，不禁淚喊「妳心裡不平衡可以睡晚點啊！到底誰會五點起床打掃的？」



▲一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》中分享，自己與婆婆的相處模式與彼此關係，同時更透露婆婆對她提出的「誇張要求」。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

同時，原PO更透露，自己白天要上班，晚上下班還得顧小孩，現在又懷孕8個月，但仍維持5點半起床，她並無奈地向婆婆喊話，「妳兒子每天跟大爺一樣，睡到自然醒，家裡環境不用幫忙打掃，吃飯時間快到就是趕我進廚房練習下廚，即使我什麼都不會，還是會接受到冷嘲熱諷+大小聲+白眼...」而對於在夫家受到的種種委屈與不公，她也只能感嘆直呼「娘家不夠力、沒辦法搬出去、現在又接近臨盆，我的情緒壓力好大好大...」

對此，網友則相當心疼，紛紛留言「這種婆家和老公都NG...」「自己要硬起來，沒有娘家可以靠，妳更要靠自己雙手走下去」、「老公有很大的問題！」「Where is 隊友呢？」「不需要這樣讓自己這麼委屈，一家人本是要互相才對，且又沒靠公婆吃穿，辛苦了」、「什麼時代了五點半起床，故意刁難還懷孕八個月了，真的辛苦妳了」、「根本女傭，這種婆家不要也罷，生完跟老公討論搬離家！」「硬起來呀！顧好孩子就好，早起6點打掃什麼歪理自討苦吃，她摔東西摔門，妳不會摔的比她更大聲嗎？」「在適當的時間起床就好，作自己該做的事。不幸的你嫁給非常像豬的隊友。」（編輯：許苡晴）