看台灣狼人殺驚見「中國手勢」！他超錯愕　內行突破盲點

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看台灣狼人殺驚見「中國手勢」！他超錯愕　內行突破盲點

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 16:08:24

▲有名網友看台灣狼人殺節目，發現台灣來賓竟然用了「中國手勢」比「9」，讓他超錯愕。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有名網友看台灣狼人殺節目，發現台灣來賓竟然用了「中國手勢」比「9」，讓他超錯愕。（示意圖／取自 pixabay ）

各地都有著不同的文化、習俗，但在時代的更迭下，有不少用語或者習慣都會漸漸地被改變，對此，也有一名網友發文，表示自己都以「數字手勢」來區分對方是來自台灣還是中國，但日前他收看狼人殺節目時，發現台灣來賓竟然用了「中國手勢」比「9」，讓他直呼「中國文化已經入侵到各種地方了嗎」？

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該名網友在PTT發文，表示自己人在日本，「數字手勢」是最明顯用來區分對方是來自台灣還是中國的方式，而其中數字7、8和9最為明顯，和中國的比法完全不一樣，「因為這是環境促使我們學會的習慣，沒有刻意糾正根本改不了」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO提到，但是日前自己在YouTube上看狼人殺節目，頻道、來賓皆為台灣人，但是裡面的人在「投票選號碼」時，卻很自然地用中國的數字手勢來比，這讓他超級問號，「我根本超錯愕的，我在日本快十年，跟中國人也有交流和相處，基本上我到現在根本還是很自然的用台灣數字手勢」。

▲網友PO出中國「數字手勢」比法圖片。（圖／翻攝自PTT）
▲網友PO出中國「數字手勢」比法圖片。（圖／翻攝自PTT）
他也表示，這些人的觀眾是台灣人，然後自己也是台灣人，「卻在這種極小的地方，被中國的文化給改變本來的習慣，還是玩狼人殺必須用中國手勢嗎，我落伍了嗎」？

貼文一出，引起熱議，「只覺得是因為，9太難單手比才換的」、「不過就是手勢，大驚小怪」、「我覺得這算正常文化包容範圍」、「完全沒看過，但有夠難記」、「所以呢，會怎樣」、「中國的手勢也只是部分地區，而非全部」。

另外，也有內行網友點出關鍵，「狼人殺裡面用語還不都中國用語，基本上不玩這個的人，根本不會知道這些」、「可能他們的狼人殺從中國學來，所以連規則手勢這樣整套都搬來一起學，可能覺得遊戲就是要這樣比，不過覺得遊戲以外他們應該是不會這樣比數字」、「會不會他們玩遊戲跟日常生活的手勢是不同系統」、「另一種可能就是中國手勢秒懂啊，台灣手勢有可能急忙會看錯啊」、「狼人殺基本上是中國紅過來的吧，老實說他們的手勢比較好比」。（編輯：郭佩蓉）

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