岳母指定「奢華5星婚宴」花費破表！新郎下通牒：別怪我

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岳母指定「奢華5星婚宴」花費破表！新郎下通牒：別怪我

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 15:12:53

▲岳母要求婚宴必須是「奢華5星級」，讓新郎忍不住下通牒警告。（圖／翻攝Pexels）
▲岳母要求婚宴必須是「奢華5星級」，讓新郎忍不住下通牒警告。（圖／翻攝Pexels）
結婚本來是讓兩個家庭都開心的事，但因為婚宴想法出現分歧而發生爭執，可就得不償失。一名新郎倌就抱怨，岳母除了百萬聘金外，又要求婚宴必須是「奢華5星級」，更不接受反對，讓他不禁氣炸發出最後通牒「那別怪我放棄了」。
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一名新郎在臉書《靠北婚姻2.0》上分享近期遭遇，女友在準備結婚前就懷孕，因此雙方開始加緊籌備婚禮，沒想到女友媽媽卻不斷用孩子作為理由，向他開口要了「108萬」聘金。
這個條件原PO已經接受後，等到開始討論婚宴細節，女友媽媽又有意見，「她說必須在五星級飯店辦喜宴，又要求禮金桌要設兩邊，一邊夫家一邊娘家，說我們桌數多所以我們必須先付訂金給餐廳。又說要有水準一點，要求請小提琴家來演出。這筆費用又是要求我家出，說男方要大方一點才對。炒氣氛要請魔術師來中場表演，禮車要求要租12台高級禮車，領頭車要租賓利，說這樣迎娶才有面子」，甚至還要求兩套5萬元禮服「當天岳母也要中場換裝迎接賓客」。

▲岳母誇張的要求也讓不少人覺得不合理。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
▲岳母誇張的要求也讓不少人覺得不合理。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
這些誇張要求也讓原PO必須的花費爆增，讓他忍不住抱怨，「我家是老實人，不表示就可以讓你家吃人夠夠。我們先懷後婚，妳家拿這個理由不斷用肚子小孩威脅不斷逼我威脅我，那別怪我放棄了，我想盡父親的責任老公的責任，這不表示我家以及我可以任意讓你家剝削」。
荒唐的過程曝光後也掀起討論，不少網友也憤慨回應，「這個不算嫁女兒，是賣女兒了吧」、「這種嘴臉真的讓人受不了，有多少錢做多少事，婚宴只是一時，日子要能長久過才是上策」、「吃相很難看，聘金108萬，嫁妝要給多少？真是軟土深崛」、「現在拿小孩壓你,以後還是拿小孩壓你,沒完沒了,不要結了」、「把婚禮無限期延遲...就看誰著急啊」。（編輯：潘毅）
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