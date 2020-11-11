影／哄小貓回窩睡　主子卻開飛機耳搭腳度咕：人家要妳陪！

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Joanne表示Lucky是今年7月某天傍晚撿到的小浪貓，當時聽見屋外有小貓叫聲，走出去檢查看現Lucky就窩在門口路燈下的落葉堆大叫，一聽見她靠近立刻跌跌撞撞走過來，這時Joanne才發現牠的眼睛沾滿黑色硬塊看不見，立刻帶去獸醫院清除治療。由於當時牠才半個月大，附近也不見母貓，只好先留下來餵奶照顧。Lucky雖然年紀小，卻非常勇敢又活潑，喜歡咬其他貓哥哥們的耳朵，出門坐車也不怕，而且非常黏人。日前Joanne將牠哄回紙箱裡睡覺，沒多久牠又跑到客廳，站在馬麻面前盯著她，但由於地板又冰又涼，聰明的Lucky竟然把一雙小手收搭在她的腳上，開飛機耳、搖搖晃晃地狂打瞌睡，讓Joanne笑說：「明明很睏非要黏人！」。先來看看這段影片～
Lucky撒嬌的影片立刻吸引許多網友按讚分享，不少人留言表示：「黏人的小可愛」、「牠還是嬰兒沒安全感，想要抱抱睡覺」、「都這樣了還不趕快抱緊處理真的很殘忍欸」、「這機長危險駕駛喔XD」、「準備娃娃給他陪睡吧」、「珍惜啊，大了可能就懶得理你了」Joanne也表示拍完影片後立刻就抱牠睡覺，另外也表示由於家裡已有4隻大貓已無法再收編，未來會謹慎地慢慢幫牠找適合的新家，希望Lucky很快就能找到愛牠的終身奴才喔！（編輯：陳珮瑜）