影／哄小貓回窩睡　主子卻開飛機耳搭腳度咕：人家要妳陪

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影／哄小貓回窩睡　主子卻開飛機耳搭腳度咕：人家要妳陪

文/寵毛網

calendar_today2020-11-11 21:00:00

影／哄小貓回窩睡　主子卻開飛機耳搭腳度咕：人家要妳陪！
▲小貓「Lucky」日前搭著馬麻的腳狂打瞌睡，模樣非常可愛！（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
這麼可愛絕對要抱緊處理！網友Joanne Qiao日前撿到一隻小浪貓「Lucky」，這天奴才哄牠到紙箱裡睡覺，過沒多久牠竟然跑出來站在她面前，將小手手搭在她腳上「開飛機耳」狂度咕，網友看了全大喊：「可愛到爆炸！」
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▲Lucky日前因為不想自己睡，跑到Joanne面前搭著她的腳狂度咕（圖／網友Joanne
▲Lucky日前因為不想自己睡，跑到Joanne面前搭著她的腳狂度咕（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
▲Lucky：手收有點涼，踩馬麻的腳保暖，好睏喔，可是馬麻沒有抱抱不能走……（圖／網友Joanne
▲Lucky：手收有點涼，踩馬麻的腳保暖，好睏喔，可是馬麻沒有抱抱不能走……（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
Joanne表示Lucky是今年7月某天傍晚撿到的小浪貓，當時聽見屋外有小貓叫聲，走出去檢查看現Lucky就窩在門口路燈下的落葉堆大叫，一聽見她靠近立刻跌跌撞撞走過來，這時Joanne才發現牠的眼睛沾滿黑色硬塊看不見，立刻帶去獸醫院清除治療。由於當時牠才半個月大，附近也不見母貓，只好先留下來餵奶照顧。Lucky雖然年紀小，卻非常勇敢又活潑，喜歡咬其他貓哥哥們的耳朵，出門坐車也不怕，而且非常黏人。日前Joanne將牠哄回紙箱裡睡覺，沒多久牠又跑到客廳，站在馬麻面前盯著她，但由於地板又冰又涼，聰明的Lucky竟然把一雙小手收搭在她的腳上，開飛機耳、搖搖晃晃地狂打瞌睡，讓Joanne笑說：「明明很睏非要黏人！」。先來看看這段影片～
▲Lucky是Joanne三個多月前撿到的小浪貓，當時眼睛沾滿污物，加上年紀太小只好暫時先留下來照顧（圖／網友Joanne
▲Lucky是Joanne三個多月前撿到的小浪貓，當時眼睛沾滿污物，加上年紀太小只好暫時先留下來照顧（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
▲Lucky恢復健康之後，跟貓哥哥一起擾亂奴才做事（圖／網友Joanne
▲Lucky恢復健康之後，跟貓姊姊一起擾亂奴才做事（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
▲偷喝神明的水被罵就裝無辜……太犯規了啊！（圖／網友Joanne
▲偷喝神明的水被罵就裝無辜……太犯規了啊！（圖／網友Joanne Qiao授權提供）
Lucky撒嬌的影片立刻吸引許多網友按讚分享，不少人留言表示：「黏人的小可愛」、「牠還是嬰兒沒安全感，想要抱抱睡覺」、「都這樣了還不趕快抱緊處理真的很殘忍欸」、「這機長危險駕駛喔XD」、「準備娃娃給他陪睡吧」、「珍惜啊，大了可能就懶得理你了」Joanne也表示拍完影片後立刻就抱牠睡覺，另外也表示由於家裡已有4隻大貓已無法再收編，未來會謹慎地慢慢幫牠找適合的新家，希望Lucky很快就能找到愛牠的終身奴才喔！（編輯：陳珮瑜）
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