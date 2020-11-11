驚見前女友私密照！男分手1年登入「雲端」爆哭：我輸了

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驚見前女友私密照！男分手1年登入「雲端」爆哭：我輸了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 17:32:01｜update2020-11-11 17:41:09

▲一名男網友崩潰發文，表示日前登入與前女友共用的雲端，竟看見她與現任男友的私密照。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友崩潰發文，表示日前登入與前女友共用的雲端，竟看見她與現任男友的私密照。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

有些情侶熱戀時為了增添一點情趣，會拍一些倆人的親密照片或影片，而就一名男網友發文，表示他和前任已經分手快要一年了，近日他登入以往倆人共用的雲端，竟發現前女友和她現任男友的恩愛私密照，讓他崩潰直呼「我徹底輸了」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己和迷糊的前女友分手已經快要一年了，但近日他沒想到自己居然還登的進去從前倆人交往時，共用的雲端空間，他也發現了女友的秘密，「好死不死還看到她跟現任男友的私密照」。

原PO看完前女友和她現任男友的親密照以後，崩潰吶喊「難怪她會跟我分手，我徹底輸了」，也在文末哭著求助「現在心理陰影超重，該怎麼辦」。
▲男網友看完前女友與她現任男友的私密照，崩潰直呼「我徹底輸了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲男網友看完前女友與她現任男友的私密照，崩潰直呼「我徹底輸了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，網友紛紛開玩笑地表示，「不迷糊啊，應該是故意跟你『分享』的，哈哈哈哈」、「可憐吶」、「原來是輸在尺寸」、「知道輸在哪就好......沒事兒的」、「有比較有傷害，就別看了，傷心」、「自己愛看，怪誰囉」、「沒關係，至少知道輸在哪裡，拍拍肩膀」、「以後真的不要再去看過去的東西，尤其是愛情這種東西」、「過去就讓它過去吧」。（編輯：郭佩蓉）
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