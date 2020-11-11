驚見前女友私密照！男分手1年登入「雲端」爆哭：我輸了

有些情侶熱戀時為了增添一點情趣，會拍一些倆人的親密照片或影片，而就一名男網友發文，表示他和前任已經分手快要一年了，近日他登入以往倆人共用的雲端，竟發現前女友和她現任男友的恩愛私密照，讓他崩潰直呼「我徹底輸了」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己和迷糊的前女友分手已經快要一年了，但近日他沒想到自己居然還登的進去從前倆人交往時，共用的雲端空間，他也發現了女友的秘密，「好死不死還看到她跟現任男友的私密照」。