公司開職缺「需求人數設不限」！網抖出暗黑內幕：很高招
公司開職缺「需求人數設不限」！網抖出暗黑內幕：很高招
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 17:43:58
許多待業者在求職時，都會透過網路人力銀行，來找尋符合心目中的理想工作，公司也會在上頭貼出職缺與工作相關內容，以供求職者瀏覽。不過，就有網友指出，發現不少公司在求職網上都會將職缺「需求人數設為不限」，這就讓他納悶背後原因。對此，就有過來人曝光真相。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示人力銀行上，某些公司都會在某職缺上的需求人數填上「不限」，這就讓原PO納悶提問「怎麼可能真的不限人數！！為什麼求職網上會這麼寫啊？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，不少人網友都猜測可能該職缺流動率過高導致，「我們公司就是這樣，因為新人撐不下去，馬上又要找人來補預備新人」、「因為新人都撐不久」、「滾動式離職、滾動式徵才」、「就流動率高咩」。
但就有內行人透露，其實不少職缺都是「開假的」，「很多缺是開假的，因為要給平台錢，乾脆就包一年這樣騎驢找馬心態」、「徵才平台要收費囉！故意掛職缺順便幫公司打廣告？」、「有些是在打廣告」。甚至還有鄉民分析3種可能，其一為免洗職缺，陣亡率很高；其二為假徵才真直銷；其三則是已經徵到人了，但徵才平台時間還沒到，掛不限來增加公司的曝光度而已。專業解析也讓不少人驚嘆「原來還會有靠這個打廣告的！」、「竟然能打廣告！這好高招哦」。（編輯：陳雅雲）