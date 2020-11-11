超商賣的書誰會買？行家曝「超神用途」：關鍵時刻一定拿

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超商賣的書誰會買？行家曝「超神用途」：關鍵時刻一定拿

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 18:05:46

超商
▲網友指出，超商內總是有一區擺滿許多書籍，這就讓他納悶發問「超商的書到底是誰在買？」（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣便利商店隨處可見，店內擺放著琳琅滿目的商品，也提供多樣化服務，讓不少民眾都會前往消費。不過，就有網友指出，超商內總是有一區擺滿許多書籍，這就讓他納悶發問「超商的書到底是誰在買？」問題一出，隨即在網路上掀起討論。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示超商角落總是會有一區專門賣書，書架上除了會擺放當期雜誌外，其他類型還包括戀愛小說、漫畫、投資股票等，「大概放了10年都沒賣出去，到底是誰會在超商買書啊」。
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就有不少網友討論，其中「鬼故事」系列小說立馬引起許多人回憶，「以前我會買口袋書，恐怖故事的」、「恐怖故事的小本本以前很紅」、「當兵收假會買鬼故事進去看」、「買過口袋小說」、「學生時代會買那種小本的恐怖小說」、「很久以前有賣小本的恐怖小說，現在都沒了」。
甚至還有行家分享用途，直言「當你處於一段無聊的旅程就有機會，這時候就會買」、「忘記帶手機或手機沒電的時候，搭車等人會強烈需要有個東西消耗時間」、「去旅行忘了帶書就會買啊！」。（編輯：陳雅雲）
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