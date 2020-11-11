持續落實能源轉型　蔡英文盼與國際攜手創多贏局面

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蔡英文說：「請所有企業界的朋友放心投資，政府一定能夠確保穩定供電。尤其台灣是外銷導向的國家，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，也能幫助台灣打進國際重要企業的綠電供應鏈，繼續掌握我們在全球供應鏈中的關鍵地位。」今年透過政府的媒合，陸續開始有民間的綠電交易產生，像積電會每年向沃旭購買920MW離岸風場所生產的綠電，就是最好的例子。
蔡英文認為，要達成能源轉型的目標，推動綠能發展相關的各種金融措施，也是不可或缺的一環。金管會已經推出「綠色金融方案2.0」持續強化綠能產業的授信能量，也會針對市場籌資以及人才培育等項目進行強化。
行政院也核定「國家融資保證機制推動方案」，由國發基金和銀行共同出資成立保證專款，提供融資保證，引導國內企業有效參與離岸風場開發等重大建設的進行，透過這個機制的運作，除了可以落實能源轉型目標，也可以培養更多專案融資方面的金融人才，不但可以提升金融產業的競爭力，更可以達到「以金融手段促進產業發展，以產業需求創造金融商機」的雙贏目標。
蔡英文指出，為了要落實能源轉型，已經明確提出2025年綠電占比要達到20%的目標，去年年底，台灣的第一座離岸風場開始正式商轉。這在太陽光電方面，台灣的設置量也從2016年1.25GW，提升到2020年8月的4.89GW，發電量也從11億度大幅成長至40多億度，證明了台灣在不同的綠能項目，都有全方位的發展。未來政府會陸續盤點國內綠能供應鏈的產能，同時借重綠電先進國家的技術和經驗，和重要國際合作夥伴，攜手打進國際盃，創造多贏的局面。