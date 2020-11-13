「平平是藪貓」長相竟天差地遠　網笑：右邊是經歷什麼？

右邊這隻看起來似乎歷經風霜！日本一名喜歡動物的推主@vanity_temple就讓他親眼目睹到：一樣都是藪貓，竟因為年紀不同而出現天差地遠的長相，這究竟是發生什麼事？趕快來看看廬山真面目！

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▲這是一隻美少女藪貓（圖／Twitter@vanity_temple）

× ▲這是一隻美少女藪貓（圖／Twitter@vanity_temple）

喜歡動物的推主經常帶著相機泡在動物園或海生館裡，他先前往愛知縣豐橋綜合動植物公園，在園區內被一隻3歲的藪貓「ステル」給吸引，大大的耳朵、萌萌大眼好奇地盯著鏡頭看、在這裡讓他殺了不少底片，捕捉到藪貓絕美仙氣的臉龐；後來他來到高知縣的WanPark高知動物國度，來瞧瞧一隻14歲的藪貓「シャア」，竟看到了衝擊的畫面，這隻崩壞藪貓不僅身材肥一圈、臉上還露出雙下巴，表情相當厭世擺出不屑一顧的酷跩眼神！



▲讓我們看看另一隻藪貓，不僅有雙下巴還一臉厭世（圖／Twitter@vanity_temple）

× ▲讓我們看看另一隻藪貓，不僅有雙下巴還一臉厭世（圖／Twitter@vanity_temple）

感到震驚的推主將藪貓對比照分享到推特，短短一星期的時間就吸引5萬人按讚，不少網友大笑表示：「菜鳥跟老鳥的差別！」、「證明一胖毀所有」、「美少女vs大叔」、「去阿嬤家前／後也很貼切～」、「都很可愛就是了XDD」、「藪貓：你們人類好意思說我喔……我只是忘了開濾鏡……」 、「領養前 / 領養後（？」。（編輯：楊釆蓉）