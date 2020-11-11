美大選塵埃落地還要時間　蔡英文：對台美關係有信心

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美大選塵埃落地還要時間　蔡英文：對台美關係有信心

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-11 19:31:47

蔡英文/台灣/美國/美台/國旗
▲蔡英文在11日的民進黨中常會中表示，對台美關係的持續發肘有信新。（圖／翻攝自Defense.Info）
民進黨黨主席蔡英文在今日的民進的豬長會中提到，美國大選要到整個法律程序完結、塵埃落定，恐怕還需要一段時間，但會持續努力深化台暪關係，也對台美關係的持續發展有信心。
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據民進黨發言人顏若芳在會後轉述，蔡英文在中常會中提到，美國大選要到整個法律程序完結、塵埃落定，恐怕還需要一段時間。在這段期間內，政府會密切關注台海安全，以及國內股匯市、政經總體情勢的變化，並且就可能的情況預為評估研判、因應部署，請國人放心。
此外，蔡英文也強調，過去一段時間，台灣跟美國政府、參眾兩院、主要政黨和智庫、民間團體，都有密切的交往，許多友台法案，都有賴於美國兩大政黨在國會合力支持，才能夠開花結果。她有信心，台灣在印太地區戰略前緣、民主前線的重要地位不會改變，支持台灣也已經漸漸成為美國的民意主流。未來政府深化台美關係的努力不會改變，政府也會持續爭取美國主流民意對台灣更廣泛、更大力的支持。

蔡英文接著說，今天早上美國國務院也宣佈台美經濟繁榮夥伴對話，即將在11月20號展開，雙方將就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行實質討論。未來政府也會積極就台美更進一步經貿合作的方向，持續努力，深化台美夥伴關係。

2016年美國大選完時，民進黨已是執政黨，美國還是歐巴馬政府，2017年1月20日川普政府才上任，在那段重疊期，民進黨跟當時的歐巴馬政府有很好的溝通，和各部門、個別層級的人溝通也都很順利。而如果大家還記得，2015年我是有史以來第一個進入白宮的總統候選人，當時是歐巴馬政府；可見，民主黨政府對台灣的態度是友善的，而且也願意持續來改善對台灣種種的待遇跟關係。
蔡英文說：「2016年台灣的在野黨說我們押錯寶，但後續我們積極地跟川普政府合作，創造台美關係一個很大的進步跟進展。現在2020年在野黨又說我們押錯寶，但我們早就證明，即使美國政府更替的情況下，我們也會持續努力讓台美關係能夠維持穩定。主要就是在於我們跟執政者維持很好的合作關係，跟在野者，我們也維持非常好的溝通跟互動。」台灣在美國主流民意上獲得支持，在參、眾兩院也有很多友台的力量，很多的法案通過或者軍售，需要兩黨共同的支持。所以，這些主流民意跟力量，不會因為可能的政黨輪替，而發生對台灣的支持有什麼樣的減損。台美的共同價值，還有台海、台灣的戰略價值，這些都是不變的。美國政府或許有更替，人事有更迭，但是她對台美關係的持續發展有信心。
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