超商飲料被貼「神秘圓貼紙」！她嗨翻想拿走 網秒勸母湯
超商飲料被貼「神秘圓貼紙」！她嗨翻想拿走 網秒勸母湯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 20:45:41
台灣便利商店隨處可見，店內商品琳瑯滿目，多種飲料、零食可供民眾購買。不過，就有一名女網友指出，自己半夜逛超商時，竟發現飲料架上的商品被貼上「神秘圓貼紙」，讓她嗨翻直呼「直接拿走就好嗎？」然而卻有當過超商店員的過來人立馬急勸別亂拿！
原PO於《Dcard》上發文，表示自己半夜肚子餓到超商逛逛，沒想到就在飲料架上，看到有兩排飲料被貼上「僅供試飲品用，不得販售」的圓形貼紙，這就讓她嗨翻提問「所以是⋯直接拿走就好嗎？這樣到底是要不要付錢啦」。問題一曝光後，就引來不少人討論，但就有曾是超商員工的網友透露，其實那是給店員試喝的，「這個是是廠商送的試飲品，應先給店長才對」、「以前打工的小七這種試飲就是店員自己喝掉，但我們兩個禮拜會有一天要給客人試飲」、「給店員試喝的～」、「通常試喝試吃的不會撕掉標籤再賣，以前店長都會給店員喝或做活動送給客人」、「通常都是店員自己在喝的，這個絕對是誤擺上架的」。但亦有網友解釋，「其實在我當店員以前，也從來沒喝過試喝，吃過試吃。但當了以後，發現會有固定的時間，然後會請門市夥伴『有空』、『人潮略多』時進行試吃試喝，每次的份量，大概就分6個人，所以沒有被分到，其實蠻正常的」。（編輯：陳雅雲）