雙11購物節威力有多大？超商「堆貨如山」照片曝：辛苦了
雙11購物節威力有多大？超商「堆貨如山」照片曝：辛苦了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 23:56:14
雙11「光棍節」風潮從中國大陸傳至台灣，不少電商在今（11）日推出下殺優惠來吸引買氣，而許多消費者也樂意趁機「敗家」一波。就有網友分享晚間在超商拍攝的現場照片，只見待收貨物堆積如山，幾乎要把店員的身影都完全遮住了，誇張場面引發熱議。
有網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，分享了數張超商現場的照片，照片中可以看見，待收貨物的箱子堆積如山，佔去超商大批空間，幾乎掩沒整個櫃台，數量十分驚人，不難想像雙11買氣之旺。原PO笑稱，由於貨物阻隔在中間，和店員講話都必須大聲呼喊，更生動描述現場情況，「哈～～～～囉！請問大杯拿鐵多少錢？辛～～～苦～～～了！」網友則紛紛在底下留言回覆說，「店員快被活埋了」、「雙11大家都拼了」、「快比貨運行還要操」、「還好我都沒買」、「誇張...超商店員眼神死」、「剁手…剁手…」、「雙11就是買爆」、「物流&超商人員辛苦了」、「今天有出貨的大概是後天到，明天出貨的應該大後天到貨。這禮拜應該都是滿滿的」。（編輯：倪浩軒）