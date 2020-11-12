韓國文化為何能輸出全球？網分析「成功關鍵」：亞洲驕傲

目前「韓國文化」已廣為流行，不僅韓劇深受各國民眾喜愛，音樂、綜藝，甚至是電影等領域也成功打入全世界。而近日有網友就好奇「韓國文化為何在全世界超強？」引來不少網友分析「成功關鍵」，甚至還有人大讚「韓國的娛樂和表演產業現在是亞洲第一毫無疑問」、「亞洲的驕傲」。

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原PO在PTT八卦板表示，自己很久之前在美國就看到reddit和twitter之類的網路媒體，經常有kpop的資訊上榜，她本來以為是韓國人自己在洗板，但最近接觸一些美國年輕人，發現他們非常熟知kpop，讓她很震驚，並好奇詢問大家「有沒有韓國人文化在全世界非常強勢的八卦？為何台灣沒有？比如羅志祥號稱亞洲舞王，感覺不比韓國藝人差，有沒有這方面的八卦？」

▲有網友好奇「韓國文化為何在全世界超強？」引來不少網友分析「成功關鍵」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛點出關鍵，直指「南韓演藝公司從美國挖了很多二線的作曲家」、「韓國流行文化的確是有參考歐美元素」、「他們就是不怕挫折不斷有團解散也要滲透歐美，加上舉國之力做好營銷，久而久之小眾也會變成主流」、「kpop很西方風格啊，所以容易打入歐美市場」、「光長相沒用，Kpop能紅是很多原因的綜合 ，韓國的娛樂和表演產業現在是亞洲第一毫無疑問」、「Kpop裡的元素很對歐美人的口味」、「韓國贏在很會包裝跟海外行銷很早」。

另還有人留言「亞洲的驕傲」、「韓國電影亞洲第一我同意，至於音樂跟綜藝還是日本完勝無誤，日本的音樂性比韓國多元太多，韓國只能玩電子舞曲」、「他們多的是玩地下音樂的人，本來就有文化底蘊在，不過韓國能大紅到國外的確實幾乎都是韓團舞曲」、「韓歌都取英文名字，他的野心就是打算要行銷全球的」、「亞洲商業電影，韓國絕對是第一」、「一直砸錢，各種血汗、潛規則，真的出名的就檯面上那些，而且世代交替超快」。（編輯：許苡晴）