《鬼滅》熱不減！台灣也有「鬼殺隊」　哏圖一出網全瘋傳

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》的最新劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於上月（30）日登上台灣大螢幕，在台上映只花了3天票房就破億，熱度持續延燒。對此，近日也有一張「地獄哏圖」在網路上瘋傳，讓大批網友笑翻。

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因為《鬼滅》熱潮不減，除了許多國內外藝人、網紅們紛紛Cos其動漫內的角色以外，也有臉書粉絲專頁搭上此波熱潮。臉書粉專《台灣迷因》10日在臉書PO出一張「鬼滅」與「八嘎囧」比對圖片，也因為太多相似之處，圖片一發出，立刻引起網友熱議，吸引了近2萬人點讚，2600則分享。

在此地獄哏圖中，鬼殺隊與八嘎囧的「職責」都是要消滅鬼，保護人類；「組成份子」也都是由青少年組成，且還很多未成年；至於呼吸時，鬼殺隊則有「呼吸法」嘴裡有煙，而八嘎囧則是嘴裡常叼著煙；重點是，他們周遭都很多正妹，背後還有個從不自己出面的「老大」，雖然有些大哥還很年輕就死掉了，不過他們都還是得「隨CALL隨到」。



▲臉書粉專《台灣迷因》10日在臉書PO出一張「鬼滅」與「八嘎囧」比對圖片。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣迷因》） 其中最爆笑的，莫過於鬼殺隊是人手一把「武士刀」，而台灣八嘎囧則都是一把很長的「西瓜刀」，此外，他們也一樣都是「不被政府承認的組織」。雖說《鬼滅》裡的鬼殺隊，整體是偏向積極、正能量，但《台灣迷因》念頭一轉，居然將這麼多共同點「吻合」台灣本土的八嘎囧的一些特色、外型等，笑翻許多網友。





貼文一出，大批網友紛紛開玩笑留言，「難怪有種熟悉的感覺」、「抄襲！通通都是抄襲」、「笑死」、「抓到了，鬼滅是抄八嘎囧的」、「齁！原來啦」、「太地獄啦」。





但也有網友不認同，「能懂笑點，但說真的這種圖文另一方面就只是在加深台灣人對自己本土文化的負面刻板印象。說來也好笑，有讀大學又愛台灣的大家其實沒幾個真的願意關注八家將的台灣傳統文化。反而常常鄙視這群台語說得比我們好、對台灣的廟宇文化比我們熟、對台灣本土神明敬意比我們多的人」、「右邊感覺把台灣傳統文化套上了很偏頗的定義，我覺得開玩笑可以，可是這樣以偏概全有點過頭了」。（編輯：郭佩蓉）