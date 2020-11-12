市場大戰！19歲女叫一聲「阿姨」激怒她　當街鬥毆下場曝

無論是婆媳問題，又或者是生活上遇到的各種瑣事，常會聽見「女人何苦為難女人」這句話。近日，印度北方邦伊塔市（Etah）發生了兩女鬥毆事件，原因竟是19歲的女孩叫40歲的婦人一聲「阿姨」，婦人當下氣得直接賞她一記耳光，甚至兇狠地猛拉扯頭髮，2人當街大打出手，引來不少圍觀民眾並拍下影片，而倆人下場也曝光。

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綜合外媒報導，這起事件發生在女人節（KarvaChauth）前夕，當地民眾為了要迎接節日，便湧入伊塔市的巴布甘市場（Babuganj market）採買所需物品，而當時這位19歲女孩想擠進人群之中，禮貌性地向身旁這位40歲女子說了一句「不好意思，阿姨」，豈料對方一聽竟然被激怒，不僅打了女孩一記耳光，還猛抓她的頭髮，兩人就此互毆，一直到警察制止才收手。

▲印度一位19歲女孩和40歲婦人當街互毆。（圖／翻攝自YouTube-Pakistan Latest）

事後雙方通通被帶回警局，雙方下場則據當地馬希拉（Mahila）警局的警官卡迪亞（Kanchan Katiyar)表示，19歲女孩和40歲女子都屬小康家庭，後來雙方也「都沒有對此事提出正式投訴」。





此事也被轉發到PTT上，網友紛紛留言「真恐怖」、「快笑死」、「做人不能太老實」、「19叫40阿姨不是正常嗎」、「女人最會為難女人」、「40不是阿姨是什麼」、「不然咧，差這麼多」。（編輯：郭佩蓉）