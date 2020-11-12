開貨車爽遇正妹搭訕！男欣喜下車 一看「真相」卻崩潰
開貨車爽遇正妹搭訕！男欣喜下車 一看「真相」卻崩潰
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 11:00:08
上班時間遇到正妹搭訕，難不成是天上掉下來的豔遇機會？昨（11）日一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，開貨車載貨時，遇到一位長相清秀的女孩主動搭話，以為是桃花來了，豈料女孩不斷比著他的車底，同時露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，下車才得知真相瞬間糗翻。
原PO表示，昨天開貨車載貨，準備要駛離時停紅燈，這時一位長相清秀的女孩出現，一直比著他的車下，同時面露微尷尬又不失禮貌的微笑，他下車詢問對方「怎麼了？」女孩說「你的車下載著一支三角錐」，他還半信半疑心想「妳傻了嗎？三角錐是怎載？」豈料，原PO下車查看，一看差點沒暈倒，果真卡了一支三角錐在車底，又剛好碰上綠燈，後方一整排車輛都在等他，只好盡速用力將三角錐拖拉出來，扛上車載走，嚇得直嚷「糗爆！」並隨手拍下三角錐躺在副駕駛座的照片和網友分享。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛笑翻表示「我也A過，但是我馬上就發現」、「不要玩交通錐」、「我之前車頭卡一只三角錐，想說怎麼開起來有異音，後來才發現三角錐都剩半面了」、「所以我說，長相清秀的女孩呢」、「重點是有沒有要到LINE？」（編輯：賴詠璿）