影／12星座妝髮大挑戰　路人一看秒猜對

相信女性們每天出門前都會化點妝、整理頭髮，為的就是讓自己展現最美好的一面。但你有想過不同星座也會有屬於自己的妝髮嗎？而且每種妝髮都能展現出該星座的個性與特質。Youtuber「九粒Jolie」挑戰12星座妝髮秀，路人一看秒猜對！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 影片中請來專業的造型師，從妝容到編織髮型都相當用心。（圖／九粒Jolie 你的英文Bestie 授權）×▲ 影片中請來專業的造型師，從妝容到編織髮型都相當用心。（圖／九粒Jolie 你的英文Bestie 授權）▲ 牡羊座的造型，髮型上有兩個可愛羊角，搭配清新妝容。（圖／九粒Jolie 你的英文Bestie 授權）×▲ 牡羊座的造型，髮型上有兩個可愛羊角，搭配清新妝容。（圖／九粒Jolie 你的英文Bestie 授權）日前，Youtuber「九粒Jolie」挑戰12星座妝髮秀，創意展現出12星座的特色，像是「金牛座」用角作爲髮型的特色點綴、「獅子座」將頭髮燙成既狂野又浪漫的波浪捲，再搭配艷麗的口紅妝容，徹底展現獅子的霸氣。影片釋出後，許多網友立刻被圈粉，紛紛留言：「為什麼每個造型都這麼美！」、「獅子的妝髮也太正。」、「造型師太厲害了！」。（助理編輯：鄧詩倫)