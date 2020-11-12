長輩指「努力也買不起房」嗆爆！男崩潰言論曝　全場戰翻

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「你再努力也買不起房！該怎麼回應」的文章表示，「那天被退休的長輩嗆說『你再怎麼努力也買不起房』」，原PO聽完超崩潰指出「努力是有用的，就像我的朋友明明跟我同年，卻靠著不斷的努力加班，努力兼職，終於存下第一桶金100萬，他爸爸看到他的付出，直接買一棟給他」，原PO甚至更把這個例子講給長輩聽，沒想到卻被長輩嗆爆「是在X北膩」，這讓原PO不禁疑惑，「到底該怎麼回應呢？難道努力真的買不起房嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為「他說的沒錯，我就爛」、「他講的沒錯啊，還真是這樣」、「對啊，被你們生對年代的這輩炒到買不起再來被你嗆」、「沒辦法給小孩房子，還敢嘴小孩不努力」、「買不起就買不起阿，爛命一條怎麼了嗎」、「有買的也不一定過的比較好阿，不是每個人都繳的很輕鬆」、「要反駁啥，應該說買得起也不想買，台灣房子醜死」、「嗯對，還真的買不起」。
但也有網友表示「那位長輩說的完全錯誤」，「那就搬到你買的起房的地方啊」、「買得起啊！台東、鄉下 200萬可以吧？」、「哪有買不起，山區偏遠地區一戶才兩三百萬，貸款40年」、「怎麼會？新北市2手公寓，700-900萬就有了，你一輩子存不到這筆錢？」、「去中南部鄉村地區買的話還是買得到拉」、「硬要的話，鄉下老房，有些真的200有找」。（編輯：王柏文）