江啓臣不願下架小豬狂抖片 民進黨提3問反擊
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-12 12:18:43
國民黨日前公布一段「小豬狂抖」的影片，並指出使用瘦肉精導致豬隻肌肉顫抖、熱衰竭，隨即遭農委會主委陳吉仲駁斥是不實影片；不過，國民黨黨主席江啟臣今（12）日接受媒體訪問時表態「不會下架影片」，民進黨則提出「3問」反擊。
民進黨在臉書發文指出，陳吉仲已經指出，國民黨所發布的影片是2015年美國動保團體在美國明尼蘇達州的一處屠宰場所拍攝的，探討議題是快速屠宰、人道福利等，從頭到尾都沒有提到萊克多巴胺，「國民黨的行為不是變造影片、製造假影片嗎？影片被證實移花接木、變造，國民黨還不道歉？」再者，今天國民黨召開記者會罵蔡政府掩蓋萊豬真相，難道不先向大眾解釋昨天的影片內容是否挪用美國動物組織的影片，並擅自添加字幕、用錯假訊息爭取支持，「這就是國民黨的問政水準嗎？」最後，國民黨臉書小編在民進黨臉書留言，引用事實查核中心的資料，卻被網友發現事實查核中資料顯示，豬隻攝取萊克多巴胺不會導致癲癇，「國民黨引用的資料打臉自己，又該如何解釋呢？」同時要求國民黨回應這3個問題，並針對造假影片下架、道歉。