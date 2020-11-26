網紅戰疫／如何成為合格影音創作者？甜系網美解密3關鍵

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網紅戰疫／如何成為合格影音創作者？甜系網美解密3關鍵

記者潘毅/綜合報導

calendar_today2020-11-26 07:34:45

▲從活動主持人跨行當Youtuber的塵塵也揭開其中「必要條件」。（圖／翻攝塵塵臉書）
▲從活動主持人跨行當Youtuber的塵塵，也揭開擔任影音創作者的「必要條件」。（圖／塵塵授權提供）
網路紅人及Youtuber，已經成為年輕世代最嚮往的職業，不少人都擁有網紅夢。然而隨著近年越來越多人投入這項產業，也讓成名的難度更高了，究竟現在還適合有夢的人踏入網紅媒體圈嗎？從活動主持人跨行當Youtuber的塵塵也揭開其中「必要條件」，以及背後的困難點。
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塵塵先分享自己進入網路圈的契機，「我自己本身也是從事演藝工作，然後我也有主持或試鏡想要演戲，就是知名度不夠，所以希望可以有一個可以被看見的機會。以前如果我要主持或試鏡，其實都是被挑選、被動的一方，但如果我有影片作品，就可以有更多機會被看到」。
成為Youtuber的必備條件？資訊量、創意缺一不可

提到成為Youtuber的必備條件，塵塵則認為是「資金與創意」，她先解釋資金部分，「假設今天是沒什麼錢的情況下，第一個你要面臨到後製部分，要自己想如何剪接，必須要自己去學，因為你沒有要請人做這件事，不花錢就要自己來」。

▲塵塵認為，若想拍攝影片，「資訊量、創意」缺一不可。（圖／翻攝塵塵生活趣Youtube）
▲塵塵認為，若想拍攝影片，「資訊量、創意」缺一不可。（圖／塵塵授權提供）
另一個條件「創意」，塵塵解釋「資訊量要很充足，才有足夠的想法去擬出企劃，這都是很難的，因為以往，假設今天要主持，只要準備好自己的稿就好，但是如果今天是要拍影片，你得從頭到尾，連幕後的事情都要自己去學會，因此我覺得這些是必備條件」。

當Youtuber困難重重 ：找到屬於自己的「定位」

談到目前Youtuber所面臨的困難點，塵塵苦笑說，「遇到的困境點真的好多，真的很辛酸，但這應該是很多人做Youtube影片會面臨到的：也就是，自己一個人真的可以做完所有事情嗎？」

塵塵也分享自己的影片產製模式，「因為從頭到尾就是一個人完成，像我面臨到的問題是，內容都是自己在鏡頭裡，所以首先必須找到一個人幫我拍。沒有辦法一邊拍，然後還要回來鏡頭裡，你得找到這個人手」。

▲塵塵也說，找到自己適合的定位是什麼，這是最困難的。（圖／翻攝塵塵臉書）
▲塵塵也說，找到自己適合的定位是什麼，這是最困難的。（圖／塵塵授權提供）
最後塵塵也感嘆，「再來就是，你還不紅時，誰要看你？所以就要想辦法把題材用的很特別、或很特殊。然而又要怎麼特殊，或是找到自己適合的定位是什麼，這是最困難的」。
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