網紅戰疫／如何成為合格影音創作者？甜系網美解密3關鍵

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成為Youtuber的必備條件？資訊量、創意缺一不可
提到成為Youtuber的必備條件，塵塵則認為是「資金與創意」，她先解釋資金部分，「假設今天是沒什麼錢的情況下，第一個你要面臨到後製部分，要自己想如何剪接，必須要自己去學，因為你沒有要請人做這件事，不花錢就要自己來」。
另一個條件「創意」，塵塵解釋「資訊量要很充足，才有足夠的想法去擬出企劃，這都是很難的，因為以往，假設今天要主持，只要準備好自己的稿就好，但是如果今天是要拍影片，你得從頭到尾，連幕後的事情都要自己去學會，因此我覺得這些是必備條件」。
當Youtuber困難重重 ：找到屬於自己的「定位」
談到目前Youtuber所面臨的困難點，塵塵苦笑說，「遇到的困境點真的好多，真的很辛酸，但這應該是很多人做Youtube影片會面臨到的：也就是，自己一個人真的可以做完所有事情嗎？」
塵塵也分享自己的影片產製模式，「因為從頭到尾就是一個人完成，像我面臨到的問題是，內容都是自己在鏡頭裡，所以首先必須找到一個人幫我拍。沒有辦法一邊拍，然後還要回來鏡頭裡，你得找到這個人手」。
最後塵塵也感嘆，「再來就是，你還不紅時，誰要看你？所以就要想辦法把題材用的很特別、或很特殊。然而又要怎麼特殊，或是找到自己適合的定位是什麼，這是最困難的」。