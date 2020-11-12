台人愛喊「Taiwan can help」是自卑？兩派觀點吵翻天

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「為什麼台灣人要到處喊Taiwan can help？」的文章表示，「疫情防治做的好，病毒檢驗具有符合國際標準的能力，可以說服其國家主動提及台灣，甚至請台灣協助這樣不是很好嗎？為什麼台灣人要一直到世界各地喊『Taiwan can help？』是怕別人看不到嗎？」。
原PO甚至更直言「這很像小學生自己寫講義題庫考了一百分，跑去學校到處炫耀說自己考試滿分，可是卻沒有人理，甚至覺得很煩，台灣人是要自卑到何時啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩種觀點紛紛吵翻，留言區蓋起高樓。
有網友認為「真的只是自我安慰而已」，「大內宣啊」、「邊緣人想改當工具人」、「事實上也沒有 help 到啥，疫苗也是各國各自研發」、「就真的是自卑心態」、「自卑轉自大啊」、「大內宣阿，給台灣自己高潮看的，別人真的看不到」，但也有網友表示「做得好不敢講，才叫做自卑」，「可悲 只會貶低自己的國家，連自己國家的努力都可以酸」、「做得好不宣傳誰看得到你？」、「不講別人還真的看不到，沒肺炎是有人會理你台灣？」、「你不講，誰會知道台灣；你不講，誰會知道台灣被打壓多慘」。
而根據我國外交部指出，「Taiwan Can Help」，台灣是國際社會的良善力量，全球防疫不容許有任何缺口。台灣位在全球防疫第一線，相關部署和經驗已經獲得國際社會的肯定，台灣有能力也有意願善盡國際防疫的責任，在雙邊及多邊架構下，與國際社會攜手合作防堵疫情，彰顯台灣作為世界良善力量的角色，另我國自4月迄今，總計捐贈逾5,300萬片醫療口罩，支援包含美國、歐洲、友邦、新南向政策目標國家、日本及部分非洲及中東地區等逾80個疫情嚴重國家的第一線醫療人員。台灣會在確保國內需求無虞下，持續在口罩、藥品及技術等三項目，對國際社會提供更多援助，攜手共度難關。（編輯：王柏文）