女友扔掉「10萬元鬼滅模型」　原因曝光後他氣瘋：法院見

情侶在一起時，難免會因為價值觀、生活習慣等，發生爭吵，對此，也有一名男網友抱怨女友趁他不在，居然丟掉他價值高達幾十萬元，珍藏已久的模型們，他氣得提分手後，女友也爆氣，甚至再嗆了一句「宅男這麼愛那些垃圾也太扯，分就分」，讓他直呼「等著法院處理」。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》發文，表示女友趁他回老家的那兩天，竟擅自丟掉他珍藏的「老婆」，也就是《鬼滅之刃》裡鬼化禰豆子的模型，除此之外，許多陪伴他已久的模型也都被一起丟掉，「妳知道妳丟掉的那一大堆，我視作老婆的模型，價值多少錢嗎？整整幾十萬啊，那都是我幾年來辛苦賺錢買來的」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北女友2.0》）

他也難過表示，想到以前都努力隱藏自己的喜好，就為了配合女友要求，覺得以前的自己既可悲又可憐。他後來打電話問了清潔隊，確定那些價值幾十萬的模型們已經被燒毀，再也回不來了，直呼「心都在淌血」。不過，最過分的是，當他和女友提分手時，女友竟說「有必要這麼誇張嗎，就一堆佔空間的垃圾而已」。



▲男網友氣憤PO出對話。（圖／翻攝自臉書粉專《靠北女友2.0》） 對於女友的答覆，他只回了「我不想說第二遍，分手吧」，豈料女友竟再嗆一句「你這宅男這麼愛那些垃圾也太扯，好啊分就分吧，莫名其妙」，聽完這句話也完全惹怒原PO，因為他現在正在蒐集證據，打開網拍看被前女友丟掉的模型現在還值多少錢，「然後就等著去法院處理這件事了」。

貼文一出，引起熱議，「我的天啊，我會氣到瘋掉」、「天阿，心都碎滿地了」、「亂丟別人的珍藏，還說是垃圾，還不道歉，太扯，分得好」、「記得提告賠償」、「互相尊重這是最基本的」、「哇，這種不尊重他人興趣還開嘲諷的傢伙，一開始就不該交往啊，支持提告」。（編輯：郭佩蓉）