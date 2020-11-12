交往不到1年想結婚！女方「吵生小孩」　男驚：進展太快

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這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「請問交往一年內就結婚會太快？」的文章表示，「我單身30年第一次交到女朋友，就想盡快走進人生墳墓」，原PO更指出現況「我31歲，年收大概65萬，女友26歲，年收大概45萬，兩人加起來存款不到80萬，而且是女方比較多」，接著也震驚說道「女友提過想趁年輕生小孩什麼的」，但原PO卻非常不安「只交往半年，但進展超快，交往第一個月就半同居，第二個月開始就同居，這個月初，她媽媽也跟我們一起回台中，盛大招待過，算是簡單見過一次互相家裡」。
原PO也說「我們兩家好像都沒什麼意見，也沒有什麼觀念衝突，我家算小康，女友家是一般，雙方經濟基礎也都尚可，一切的一切好像在快轉，我們常常說的一句是『感覺我們好像交往了好多年』，聽同事說結婚就是一股衝動，我們會不會太倉促了？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「要生小孩要多考慮多規劃喔」、「看起來你們雙方很有共識了？就結啊，超過30歲會生不出來」、「合得來想結就結也很好啊」、「如果同居一年能合得來，結了也沒不好，結婚真的需要衝動，感覺考慮越多、顧慮太多，最後都結不成」、「同居後沒大問題就結啊，又不是結了就不能離」、「看你自己想不想結婚啊，若不想也得說清楚，每個人的時間都很寶貴，拖久了，高齡產婦的風險畢竟是女方承受的」、「結啊！你31歲年收入65萬能夠交到女朋友已經很厲害惹，竹科一堆百萬年薪還找不到對象，所以把握結婚吧！」、「有小孩後才是婚姻真正的開始」。（編輯：王柏文）