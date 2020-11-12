影／新北中學「副校長」是隻橘貓？校長：牠負責賣萌！

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影／新北中學「副校長」是隻橘貓？校長：牠負責賣萌！

文/寵毛網

calendar_today2020-11-12 21:00:00

影／碧華國中新任「副校長」是隻橘貓？校長：牠負責賣萌！
新北市碧華國中「副校長」是一隻橘貓（圖／新北市立碧華國中授權提供）
這位「副校長」一定很有本事，負責吃喝睡覺就能收服全校師生的心！位在新北市三重區碧華國中今年特別聘請橘貓「阿肥」擔任副校長，不僅擁有林建成校長親自頒發的「正式聘書」，還有有專款專戶照顧牠的飲食起居，而牠的工作只要負責「賣萌」就好！
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▲橘貓「阿肥」原本是一隻浪貓，在今年6月正式成為碧華國中「副校長」（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲橘貓「阿肥」原本是一隻浪貓，在今年6月正式成為碧華國中「副校長」（圖／新北市立碧華國中授權提供）
碧華國中學務處邱敬雯老師受訪時表示，阿肥原本是一隻浪貓，目前大約10歲左右，在2017年跑到學校後，學校裡好心的老師、警衛先生與附近愛媽對牠照顧有佳，牠便直接住在這裡不走。去年新到任的林校長觀察阿肥的個性非常溫和，喜歡在校園裡曬太陽散步發呆，除了陪伴警衛杯杯以外，偶爾走進教室巡視同學有無認真上課後就會安靜地離開，遇見認識的人會喵喵叫小跑步靠近撒嬌，贏得所有師生的喜愛，因此決定收編牠，後來經由同學票選稱呼牠「副校長」，讓阿肥頓時搖身成「一人之下、千人之上」的校貓！
▲阿肥自從來到學校後，受到不少人的照顧，便直接在學校住下來擔任校貓，平時負責巡邏校園（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲阿肥自從來到學校後，受到不少人的照顧，便直接在學校住下來擔任校貓，平時負責巡邏校園（圖／新北市立碧華國中授權提供）
邱老師還說，阿肥這麼受到師生歡迎不是沒有原因，之前有一位情緒障礙的學生特別喜歡牠的陪伴，只要該同學發生無法控制的情緒狀況時總是會先去找阿肥，沒多久起伏的心情就會慢慢穩定下來，讓所有人都感到驚訝。而且阿肥常常在校園裡「很放鬆」地翻肚曬太陽睡覺，所有人只要看到牠、摸摸牠或是跟牠說話，什麼煩惱通通都不見，因此牠的身邊總是圍繞著歡笑聲。

▲林建成校長與許多師生都成為牠的粉絲（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲林建成校長與許多師生都成為牠的粉絲（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲只要大家看見阿肥露肚子曬太陽，所有煩惱都會通通消失（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲只要大家看見阿肥露肚子曬太陽，所有煩惱都會通通消失（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲由於阿肥受到大家喜愛，不只有專屬VIP套房，日前還正式成為「副校長」並享有終身基金，照顧牠的生活日常（圖／新北市立碧華國中授權提供）
▲由於阿肥受到大家喜愛，不只有專屬VIP套房，日前還正式成為「副校長」並享有終身基金，照顧牠的生活日常（圖／新北市立碧華國中授權提供）
學校為了感謝阿肥副校長的「付出」，連同家長會一起成立阿肥的養老基金專戶，讓全校師生一起照顧牠的生活，林校長還特別頒發「副校長聘書」給阿肥，並且笑說：「阿肥是全校唯一一個在上課睡覺卻不會被叫醒的學生。」而且工作只要負責「吃飯睡覺賣萌」就好，並希望透過阿肥副校長的幫助，讓學生從小就能學習尊重生命與愛護動物的正確觀念，現在快來一起看看阿肥副校長的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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