影／新北中學「副校長」是隻橘貓？校長：牠負責賣萌！

我是廣告 請繼續往下閱讀
碧華國中學務處邱敬雯老師受訪時表示，阿肥原本是一隻浪貓，目前大約10歲左右，在2017年跑到學校後，學校裡好心的老師、警衛先生與附近愛媽對牠照顧有佳，牠便直接住在這裡不走。去年新到任的林校長觀察阿肥的個性非常溫和，喜歡在校園裡曬太陽散步發呆，除了陪伴警衛杯杯以外，偶爾走進教室巡視同學有無認真上課後就會安靜地離開，遇見認識的人會喵喵叫小跑步靠近撒嬌，贏得所有師生的喜愛，因此決定收編牠，後來經由同學票選稱呼牠「副校長」，讓阿肥頓時搖身成「一人之下、千人之上」的校貓！
邱老師還說，阿肥這麼受到師生歡迎不是沒有原因，之前有一位情緒障礙的學生特別喜歡牠的陪伴，只要該同學發生無法控制的情緒狀況時總是會先去找阿肥，沒多久起伏的心情就會慢慢穩定下來，讓所有人都感到驚訝。而且阿肥常常在校園裡「很放鬆」地翻肚曬太陽睡覺，所有人只要看到牠、摸摸牠或是跟牠說話，什麼煩惱通通都不見，因此牠的身邊總是圍繞著歡笑聲。
學校為了感謝阿肥副校長的「付出」，連同家長會一起成立阿肥的養老基金專戶，讓全校師生一起照顧牠的生活，林校長還特別頒發「副校長聘書」給阿肥，並且笑說：「阿肥是全校唯一一個在上課睡覺卻不會被叫醒的學生。」而且工作只要負責「吃飯睡覺賣萌」就好，並希望透過阿肥副校長的幫助，讓學生從小就能學習尊重生命與愛護動物的正確觀念，現在快來一起看看阿肥副校長的影片吧！（編輯：陳珮瑜）