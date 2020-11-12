網銀遭盜領26萬！她怒「友人遺失百萬」　警教防範2重點

現在網路詐騙盛行，民眾在採取下一步行動的時候，真的都必須三思而後行，近日有名女網友抱怨「太誇張了！現在網路真的超不安全」，她在臉書社團《爆料公社》發文，表示自己網銀被盜，在一個禮拜內竟直接被轉出「26萬元」，就連身旁朋友也遭殃，還都是同一間銀行，痛罵「XX銀行的防護措施就這麼不安全嗎」，目前已報案，也呼籲其他網友要注意。

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原PO提到，她一直都是用「生物辨識」登入，帳號密碼也沒有忘記，在發現以後立刻試著用帳密登入卻失敗，也因為自己平常並沒有「查帳」的習慣，這次會發現也是因為客戶打電話給他，說貨款存進去給她了，她這才發現怎麼都沒有任何「通知」，才開網銀查帳，豈料才剛到帳，就立刻被轉走，而她身邊的閨蜜也慘遭殃，甚至閨蜜的客戶還一共被盜走100萬元，但他們的手機都並無遺失的情況。

▲女網友PO出對話。（圖／翻攝自《爆料公社》）

至於為何銀行不透露消息，第一是因為有個資法，又加上這會造成公司名譽受損，所以通常都會壓下來私下處理。後來警方也說明了手機被駭入是有可能被「攔截訊息」的，所以沒收到通知的原因可能為此。她後來也說到，在和朋友討論後，懷疑是平時上網追劇用的「中國千X APP和網路上的小X影音看電影」，可能因此中毒而不知情。



▲女網友遭到盜領26萬，怒PO網。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》） 而銀行業者也表示，原PO的網銀現在就算沒錢也可能被利用，等於網銀就算沒錢也可能受害。目前被盜轉的銀行也不止一間，她也在文末提醒「請各位先把轉帳功能關閉，以防止這種情況」。





對此，根據《ETtoday》報導，警方表示在11月7日確實有受理該名女網友報案，遭盜轉26萬元，全案目前依照「妨害電腦使用罪」及「詐欺罪」偵辦。警方除了已經調閱相關資料，正積極偵辦中，也呼籲有使用網銀的民眾，「先將轉帳功能關閉，並且將轉帳的上限調低，降低遭到盜領風險」。（編輯：郭佩蓉）









