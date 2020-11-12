工程師想離職！女友問「抗壓性太低？」 眾護航：別質疑
工程師想離職！女友問「抗壓性太低？」 眾護航：別質疑
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 16:55:51
工作壓力或負擔過大時，大多數人都萌生另尋出路的念頭。就有一名工程師男覺得工作太操想離職，女友卻不禁疑惑「是他抗壓性太低？」文章曝光後，卻釣出不少工程師同行幫忙說話，「不要隨便質疑一個工程師抗壓性低」。
一名女網友在《Dcard》上發問，「男友在南科某科技公司當工程師，他說他們公司很操，一個人要調40台機器，可是他已經做了3年多了，最近說想離職，我是勸他不要，是他抗壓性太低？還是工程師都很操？」貼文曝光隨即調出不少工程師回應，「不要隨便質疑一個工程師抗壓性低，妳進去說不定連一個月都不到就幹不下去了」、「高科技廠的工程師都是這個樣子，一個人當三個人用，沒有什麼生活品質可言」、「我在竹科做一年而已，每天都想離職」、「工作三年才離職跟抗壓性低有什麼關係？」「去操看看就知道了啦，為什麼工程師一堆禿頭？想過沒有」。不過也有部分人替原PO說話，「萬一他離職後找了比現在薪水高的工作，那不是對未來婚姻更有保障嗎？」「男友如果沒有規劃就決定要走的話，真的要勸退耶」、「這種男的不要了吧，遇到一點困難的事情就放棄，這樣她未來發現跟你在一起比工作還困難也會放棄你」。（編輯：潘毅）