網紅戰疫／小賴靠YT頻道「KO酸民」：疫情時代更應該加入

「YouTuber」這個職業在近幾年崛起，因為工作自由度高，許多人都是從零開始耕耘。尤其今年遇到新冠疫情攪局，實體商演大量減少，不少藝人也嗅到網路商機。除了因《狼人殺》爆紅的「小賴」以外，其他像是楊丞琳、KID和曾之喬等，也都在今年多了YouTuber的新身份，不過也因為Youtuber數量愈來愈多，在市場飽和、競爭激烈下，網友愛看什麼題材也是一大挑戰。

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▲小賴建議藝人朋友拍Youtube影片，不僅可以給觀眾看到自己私下的那一面，也更能凸顯自己的樣子及個性。（圖／小賴授權提供）

× ▲小賴建議藝人朋友拍Youtube影片，不僅可以給觀眾看到自己私下的那一面，也更能凸顯自己的樣子及個性。（圖／小賴授權提供）

藝人更該做Youtuber 自己決定自己的樣貌

小賴雖然是藝人，不過他其實常鼓勵身邊的藝人朋友做Youtube頻道，因為在傳統電視節目上，它都是必須經由剪接而成，有時話語、效果、主題和節奏，都必須配合當天錄影的需求。製作單位甚至會要求什麼可以說、什麼不能說，或是將故事都設定好，但當藝人說出不屬於自己的故事時，就容易被觀眾誤解，甚至被媒體曲解。





他會建議藝人朋友拍Youtube影片，「你自己可以決定大家接受你這個人的內容，這才是會讓大家知道，原來你私下是這樣的人」。這是因為，在屬於自己的頻道裡，可以讓觀眾看到最真實、私下的面貌，讓大家知道「原來你不是節目上我認定的那樣」，不僅可以給觀眾看到不同於既定印象的那一面，也更能凸顯自己的樣子及個性，反而會替自己增加不少粉絲。



▲小賴坦言，做了YouTube以後，反而可以中和掉酸民。（圖／記者張嘉哲攝）

× ▲小賴坦言，做了YouTube以後，反而可以中和掉酸民。（圖／記者張嘉哲攝）

以前常被辱罵誤解 經營頻道過程反而能「中和酸民」

「我必須說，我覺得有了自己的Youtube頻道，會中和掉酸民」，小賴坦言，以前沒有經營自己的頻道時，因為自己的類型較為特別，經常受到很多酸民的攻擊，酸民會翻出他以往在節目上表演的影片，像是穿女裝、扮搞笑被欺負、穿著清涼等，再罵他一些不堪入目的字眼。





但那些酸民們可以藉由他的Youtube頻道，發現他私下根本不會每天這樣出門，或是可以看到更多他舒服做自己的樣子。他發現，網友們反而會說，「原來你是為了表演、節目，才去做這件事情」，罵聲也會稍稍平緩一些。





而當他下回再出現類似的表演時，就會有網友在其他酸民的留言底下回應，「沒有啦，他私下不是這樣」，所以這些事情就回歸到他覺得「大家更認識真正的自己，反而會中和掉酸民」這件事，可見藝人經營自己的頻道這一招，反而可以有效減少罵聲，秒KO掉負面評論。





小賴也說出真心話，經營自己的頻道，會累積自己的粉絲，讓粉絲們覺得更貼近自己，「這是我覺得很重要的」。所以他也不藏私地告訴身旁很多藝人朋友，經營自己的頻道，「這個東西會幫助你累積自己的粉絲，所以一定要去做」！