網紅戰疫／成為YouTuber現在是時機？晚一步你就賺不到錢

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當塵塵被問到，假如訂閱人數上不來，該如何擺脫低潮？雖然她開玩笑地說，就可能去轉行賣雞排吧！不過她也提到，有前輩曾告訴她，不要被數字侷限，因為你無法知道哪一支影片什麼時候會紅。
重點是要「面對問題，調整心態」，可能把這些影片想成是一個紀錄也好，做這件事時，「不要想要當本業，然後靠它賺錢」，也許轉念之後放下壓力，心情就會輕鬆一點。
Youtuber市場過於飽和 該不該加入？
塵塵認為，現在線上Youtuber競爭激烈，而且市場是非常飽和的，但其實有個現象非常明顯，就是從今年開始，有非常多的藝人都開始經營自己的Youtube頻道，這代表還是有很多人對於成為影音創作者有憧憬，所以她也鼓勵大家勇於嘗試。
塵塵也舉例，Youtuber的圈子就像是不同的餐廳一樣，裡面的美食有很多種，可是大家吃完這間餐廳之後，會不滿足，還是會想要吃到其他好吃的料理，所以就算是現在才開始當創作者，只要能找到自己的特色跟立足點就有機會。她還是建議大家多去嘗試，如此一來才會知道大家會不會喜歡你這間餐廳的口味。
新生代創作者的成功關鍵：要引起共鳴！
提到自己的頻道《塵塵生活趣》，她也是花了不少心思在題材上多所琢磨。因為看到大家為了賺錢都非常努力，想要引起觀眾的共鳴，就推出一個主題叫「打工賺錢篇」，內容就是去跳蚤市場擺攤，實測究竟可以賺多少錢；或是去路邊賣冰淇淋，這樣又可以收入多少；又或者疫情爆發前的出國代購，真的有那麼好賺嗎？
她認為，透過這些大家有共鳴的主題，才比較可能引起討論。但未來還會陸續規劃更多內容，例如會拍一些開箱分享！呼籲現在還有影音創作者夢想的人，趁市場還沒退燒，趕緊做就對了。