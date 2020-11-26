網紅戰疫／成為YouTuber現在是時機？晚一步你就賺不到錢

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網紅戰疫／成為YouTuber現在是時機？晚一步你就賺不到錢

記者許智超/綜合報導

calendar_today2020-11-26 07:33:46

▲新生代創作者塵塵，分享剛成為YouTuber的心態。（圖／記者張嘉哲攝）
▲新生代創作者塵塵，分享剛成為YouTuber的想法。（圖／記者張嘉哲攝）
隨著網路影片興起，不少人靠著拍攝有特色的影片，累積不少粉絲，成為知名YouTuber，但綜觀市場，似乎已經有過於飽和的情況，要脫穎而出顯得更加困難，許多創作者如果現在剛起步，恐怕會遇到不少挫折。而《大學生了沒》知名班底，同時也是活動主持人的塵塵（陳俋塵）則提到，在這條路上，如何調整心態是最重要的。
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訂閱數爬不上來　創作者該如何擺脫低潮？
當塵塵被問到，假如訂閱人數上不來，該如何擺脫低潮？雖然她開玩笑地說，就可能去轉行賣雞排吧！不過她也提到，有前輩曾告訴她，不要被數字侷限，因為你無法知道哪一支影片什麼時候會紅。

重點是要「面對問題，調整心態」，可能把這些影片想成是一個紀錄也好，做這件事時，「不要想要當本業，然後靠它賺錢」，也許轉念之後放下壓力，心情就會輕鬆一點。

▲面對訂閱數一直無法成長，塵塵認為應該先調整自己的心態。（圖／記者張嘉哲攝）
▲面對訂閱數一直無法成長，塵塵認為應該先調整自己的心態。（圖／記者張嘉哲攝）
Youtuber市場過於飽和　該不該加入？

塵塵認為，現在線上Youtuber競爭激烈，而且市場是非常飽和的，但其實有個現象非常明顯，就是從今年開始，有非常多的藝人都開始經營自己的Youtube頻道，這代表還是有很多人對於成為影音創作者有憧憬，所以她也鼓勵大家勇於嘗試。

塵塵也舉例，Youtuber的圈子就像是不同的餐廳一樣，裡面的美食有很多種，可是大家吃完這間餐廳之後，會不滿足，還是會想要吃到其他好吃的料理，所以就算是現在才開始當創作者，只要能找到自己的特色跟立足點就有機會。她還是建議大家多去嘗試，如此一來才會知道大家會不會喜歡你這間餐廳的口味。

▲塵塵指出，自己在題材上有多加琢磨，想要引起觀眾的共鳴。（圖／塵塵授權提供
▲塵塵指出，自己在題材上有多加琢磨，想要引起觀眾的共鳴。（圖／塵塵授權提供 ）
新生代創作者的成功關鍵：要引起共鳴！

提到自己的頻道《塵塵生活趣》，她也是花了不少心思在題材上多所琢磨。因為看到大家為了賺錢都非常努力，想要引起觀眾的共鳴，就推出一個主題叫「打工賺錢篇」，內容就是去跳蚤市場擺攤，實測究竟可以賺多少錢；或是去路邊賣冰淇淋，這樣又可以收入多少；又或者疫情爆發前的出國代購，真的有那麼好賺嗎？

她認為，透過這些大家有共鳴的主題，才比較可能引起討論。但未來還會陸續規劃更多內容，例如會拍一些開箱分享！呼籲現在還有影音創作者夢想的人，趁市場還沒退燒，趕緊做就對了。
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