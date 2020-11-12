小姑要墮胎！婆婆逼媳婦「典當金飾」：一家人該互相幫助
小姑要墮胎！婆婆逼媳婦「典當金飾」：一家人該互相幫助
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 17:11:39
婆媳問題一直是許多家庭裡那本難唸的經，尤其若牽扯到金錢，問題就更複雜了。就有位網友透露親身經驗，自己的小姑要墮胎需籌錢，婆婆竟然要求她典當金飾，還說「一家人互相幫助很正常，身為長媳就該擔起責任」，讓原PO好傻眼。後來原PO拒絕了，但數個金飾仍然不翼而飛，誇張遭遇引發熱議。
有位女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文，分享親身經驗。原PO表示，自己在北部念大學的小姑有陣子突然頻繁回到中南部的家，後來小姑終於開口透露自己懷孕，於是婆婆召開「家庭會議」討論該怎麼辦。會議結論要小姑把孩子拿掉，但墮胎的費用哪裡來呢？婆婆此時竟然對原PO說，「妳身為長媳，結婚的金飾拿出來典當換錢，幫助妹妹渡過這個難關」、「幫幫她，大家一家人互相幫助很正常啊」。誇張要求讓原PO傻眼，當場憤而拒絕並且反擊，「有好事的你們想到過我？拿小孩找我討錢又跟渣男拿錢，兩邊賺啊你們？」
結果原PO和婆婆與小姑都撕破臉，最終離婚收場。原PO更透露有發現金飾少了幾個，「但卻沒證據是誰拿的」。看不下去的網友紛紛在底下留言回覆說，「還好離婚了」、「有捨才有得，放生掉這家人是妳的福報」、「連這種錢也要跟媳婦要，可憐啊」、「恭喜脫離苦海」、「根本欺負人」、「好有事的一家人」。（編輯：倪浩軒）