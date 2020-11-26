網紅戰疫／誰說YouTuber永遠超賺？網美揭露「艱辛之路」

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「YouTuber是不是真的那麼好賺，讓許多人放下原本的工作？」塵塵開玩笑說，如果大家都這樣想的話，那想必大家都要餓死了吧！其實YouTuber並沒有看到的那麼好賺，現在有名的YouTuber都是一路努力過來的。「而且要說他們辛苦多久，也不一定保證說辛苦多久、努力多久，就可以賺到一定的收益，有些人熬了兩、三年，甚至是四年以上」。
她認為，大家看到好賺的地方，是「被看見」後才帶來的效益，像是有人找業配、甚至被找去當活動主持人，這些都是附加的。如果是單靠影片收益，恐怕是最困難的。
成為Youtuber的門檻有哪些？
當塵塵聽到「一開始當YouTuber的話，只要影片出來就可以直接賺錢？」她驚訝地回答：「當然沒有阿，怎麼可能！」一開始是無法直接靠影片賺錢的，因為YouTube有設立門檻，必須要有一定的流量度，觀看小時也要達到一個程度，還有訂閱的人數也到達到一定程度，才能開啟收益。
而根據YouTube規定，創作者要加入計畫的基本資格共有五點，第一點就是要符合各項YouTube營利政策，其他條件還有：「創作者必須住在已經推出YouTube合作夥伴計畫的國家、地區」、「過去12個月內的有效公開影片，觀看時數要超過4,000個小時」、「頻道訂閱人數超過1,000人」，最後是「該頻道已與AdSense帳戶建立連結」。
不要設限自己多久會成功
面對現在起步不久的狀況，塵塵坦言「稍微卡關」，中間一度停了一陣子，但最近又要開始拍攝。而在過程中，也有經歷過點閱率不好的情況，雖然心裡的挫折感很大，但她建議不要給自己「設限」，不要有做多久就應該要有什麼成績的想法。
她認為，如果被數字、觀看次數綁死，或是一直去想人氣怎麼還沒起來，那麼很有可能就會中途放棄。現在的她想法已經有改變，無論是配合觀眾的喜好、調整主題、企劃內容等等，這些都是在做YouTuber的過程中，必須去學習適應轉換的。