房市／搭上都更熱潮　北市這區公寓行情要翻倍有難度

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房市／搭上都更熱潮　北市這區公寓行情要翻倍有難度

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-13 18:30:00

信義區兒福中心附近有6塊基地將都更
▲信義區兒福中心附近有6塊基地將都更，目前當地多老舊公寓。（圖／NOWnews資料照片）
國家住宅及都市更新中心將推動信義區兒福中心一帶共6塊基地的都更，新建的大樓除住宅外，可望引入月子中心、醫美、零售等店家。專家指出，當地老公寓現在單坪價格已在65至70萬初之間，都更案很難帶動公寓價格「兩倍、三倍翻漲」，但對於生活機能及居住環境，仍有加分效果。
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即將展開都更的6塊基地，土地使用分區都是住三，其中2塊基地（A1、A2）位於市民大道六段、松隆路123巷、基隆路一段35巷7弄所圍範圍內，近正氣橋、興雅國小；另4塊基地（B1-1、B1-2、B2、B3-2）則位於松信路、虎林街120巷一帶，近捷運市政府站。兩塊基地的總面積分別都約1.3萬平方公尺。
6塊基地目前地上物由兒福中心、中華文化社會福利事業基金會使用，或是作為停車場。國家住都中心表示，基地附近區域人口與建築都呈現高齡化，因此透過都更，希望帶動區域再生。其中，B1-1基地今年初已與國美建設簽約，預計3年後完工，低樓層保留作為兒福中心幼兒園使用，另有90戶提供青年住宅或都更中繼住宅；B1-2基地也開始招商，希望興建13樓大樓，並引入月子中心、醫美、零售等服務。

信義房屋忠孝市府店店長何國正表示，目前6塊基地週邊幾乎都是老公寓，都更案完成後，對於當地的生活機能、居住環境當然會有加分，不過對於價格的帶動上效果比較有限，因為當地的公寓購屋主力仍是自住客為主，這類型購屋族考量房屋的地點、公寓公設比較新成屋低，而選擇入住；另一方面，由於是屋齡3、40年以上的老公寓，當然也會期待有都更的機會，因此其高房價本就包含未來可能都更的價值在內。
也因此，何國正說，當地老公寓目前單價已經達到65至70萬以上，總價約需1900至2200萬左右；附近永吉路新成屋每坪約80多萬，國美建設推出的豪宅規格建案，大坪數單坪價約100出頭、小坪數約110至120萬，因此，即便是老公寓改建或是週邊有新成屋，也很難讓原本房價兩倍、三倍翻漲。
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