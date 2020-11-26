網紅戰疫／藝人轉型！小賴做出「網路版康熙」的關鍵秘密

在這個疫情時代，商演大量減少，不少藝人也嗅到商機，像是楊丞琳、KID和曾之喬等人，都在今年多了YouTuber的新身份。不過這兩年來，YouTuber市場有漸漸飽和的趨勢，到底還要不要冒險在這個非常時期投入，《狼人殺》男星小賴也給出解答！

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小賴個人頻道主題多元 「綜口味」同樣受網友歡迎

小賴的Youtube頻道《官方頻道小賴》擁有12.5萬位訂閱者，觀看次數達1500萬，其中影片內容主題有「一日飯局」、「賴兒生活VOLG」、「賴在一起」、「愛情診療室」等，其中「一日飯局」系列最受網友歡迎，小賴會邀請各方好友，像是狼人殺人氣明星陳零九、邱鋒澤、黃偉晉等人都有上過此系列影片，內容則是和來賓以輕鬆自在的方式，邊吃飯邊聊天。





而另一個頻道《綜口味娛樂》，是由小賴、丹尼婊姐、紀斯豪以及製作人馬克共同主持的「台灣清談網路節目」，其中《綜口味開房間》是主要單元，也被稱為「網路版」康熙來了，回覆來自網友投稿的問題，內容像是人生、愛情、交友和職場等，該頻道更是有24.3萬位訂閱者，觀看次數達4800萬，兩個頻道都深受網友喜愛。





了解自己的特質 開發新主題需多方嘗試





因為YouTube影片的題材有許多種，若是討論度下降，自然也就沒有流量。談到如何保持自己的討論度不退燒，小賴強調，「這真的是不確定的，因為我到現在都很害怕隨時沒有話題，這都是一陣一陣的，誰也沒法保證什麼題目觀眾愛看」，但他告訴自己「你一定知道什麼題材是比較多人看的，但你必須去發展新題材」，像是多看國外影片，或是參考其他YouTuber的影片。





不過，小賴也提到「你必須了解自己的性質是屬於什麼」，並舉例，假如今天一個文青YouTuber去做整人題目，那可能就不會有人看，「因為我的受眾不是這樣的，所以你可以多方嘗試」，他自己也依然在嘗試不同的題目，觀察粉絲接受度以後，再進而發展、想更多不同的方向。





但回到確保流量的問題，小賴透露撇步「因為常常我也是害怕說，我做新的東西，會沒有人看，但我只要做了，並不會因為只做一次就否定它不好，我會做大概3次左右，一次不一定可以代表全部，如果這3次的流量都不好，才可能放棄換下個題目」，小賴建議以「了解自己的性質」、「新主題嘗試多次」這兩個方向前進，會比較好。





Youtuber太多了不敢加入！勇敢跨出第一步最重要





對於現今Youtuber市場逐漸飽和，不只是藝人，也有很多素人想入行，小賴表示「老實講現在的確不是一個好時機，但還是要進入」，雖然很矛盾，但是他早在四、五年前時，就向身邊的朋友說要做Youtuber，也因為那時其實並沒有這麼普及、飽和。





他也曝光一個暗黑內幕，「當時電視圈有一種感覺，一個氛圍，是覺得藝人跟Youtuber是不同級別的」，所以當時就有一些觀念告訴他，「你今天當藝人，你不要淪落去當Youtuber」，但是他覺得自己的類型其實當Youtuber反而比較自由自在，他也不去管地位問題，「反正我先做嘛，我覺得網路世界對我來說比較放得開，比較自由，也不用在乎恥不恥度的問題」，也因為當時《綜口味》做久了，所以觀眾數量也相對很穩定。



▲小賴認為他在網路世界放得比較開，也比較自由，不需要在意恥度問題。（圖／小賴授權提供） 藝人一窩蜂轉型 用電視思維超NG





小賴認為因為愈來愈多人知道這個商機，知道Youtuber可以有「被動收入」，也因為愈來愈多成功的影音創作者的出現，可能讓大家認為Youtuber的地位相較於以往也漸漸提高，收入甚至會超過百分之六十的藝人。但他認為，現在很多藝人因為大環境不景氣，開始轉型、兼差做Youtuber，「其實都太晚了，因為當一百個藝人全部投入去做，我到底要看誰」？





談到藝人轉做Youtube頻道，小賴說「其實有些人有缺點，他們會把自己的頻道做的很像電視，無論是想法、腳本和效果都是往電視那塊前進，因為若不看電視的觀眾，打開Youtube頻道，還看到類似電視的內容，就不會有人看」。





不過，他也表示，還是有成功的人，但他當時是告誡自己「我今天如果要做網路頻道，我就不可以像是電視一樣，腳本、回話、流程都很固定，訪問很死板」，他自己都會避免以上這幾點。





Youtuber被動收入誘因大 市場飽和依然要進場





所以，雖然市場飽和，「但我還是覺得要進來做」，因為其實Youtube影片是否會中，真的就像「樂透」一樣，每個人都無法保證影片到底有沒有人看，「我也曾拍過自己認為較爛的題材，結果過幾天流量意外地好，，我沒辦法保證會不會中，但你得做了才知道會不會中」，就算市場很飽和、競爭很激烈，「但你要做嗎？你要做，因為這就是一個賭注，你不做你怎麼知道會不會成功，萬一做得很成功呢？」