傳謎片到1人群組！他細看「已讀1」嚇傻 身分曝光網笑翻
傳謎片到1人群組！他細看「已讀1」嚇傻 身分曝光網笑翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 18:34:07
LINE近年來已成為台灣民眾最常使用的社交軟體之一，有許多人為了聯絡方便甚至會建立群組供成員傳遞訊息。近日，就有網友哭訴，他傳了一部謎片到自己的「1人群組」，但下一秒卻發現，群組多一個人，讓他相當尷尬，對話曝光後，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，每個男生多少都有幾個謎片群，但因為工作很忙沒時間看，所以只好將不錯的片子轉傳到他的「1人群組」，以免被聊天室被其他人的訊息洗版，不然回家就找不到影片在哪了。原PO指出，正當他抱著愉悅的心情，準備下班回家欣賞影片時，突然發現這個「1人群組」出現已讀，這個人竟然還是他的親姐姐，而姐姐已讀後默默說「…你慢慢看」，就退出群組了，這也讓原PO崩潰「等一下見了我姊，第一句話該怎麼話術她？」許多網友看到也紛紛回應，「我上次傳到公司群組才尷尬，還好趕快回收」、「真的是有夠尷尬」、「比尷尬更尷尬的故事」、「官方唯一說法，帳號被盜」、「真的快被你笑死」、「能不小心加到你姐也不容易」、「我朋友還誤傳到丈母娘的爬山群組」、「你姐而已有什麼好解釋的」、「就慢慢看吧」。（編輯：許智超）