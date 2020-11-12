傳謎片到1人群組！他細看「已讀1」嚇傻　身分曝光網笑翻

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傳謎片到1人群組！他細看「已讀1」嚇傻　身分曝光網笑翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-12 18:34:07

▲原PO傳謎片到自己的群組，竟發現多一個人。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pixabay》 ）
▲原PO傳謎片到自己的群組，竟發現多一個人。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pixabay》 ）
LINE近年來已成為台灣民眾最常使用的社交軟體之一，有許多人為了聯絡方便甚至會建立群組供成員傳遞訊息。近日，就有網友哭訴，他傳了一部謎片到自己的「1人群組」，但下一秒卻發現，群組多一個人，讓他相當尷尬，對話曝光後，也引起網友熱議。
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原PO在《爆怨2公社》表示，每個男生多少都有幾個謎片群，但因為工作很忙沒時間看，所以只好將不錯的片子轉傳到他的「1人群組」，以免被聊天室被其他人的訊息洗版，不然回家就找不到影片在哪了。
▲原PO發現，在群組的人竟然是他的親姐姐。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO發現，在群組的人竟然是他的親姐姐。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO指出，正當他抱著愉悅的心情，準備下班回家欣賞影片時，突然發現這個「1人群組」出現已讀，這個人竟然還是他的親姐姐，而姐姐已讀後默默說「…你慢慢看」，就退出群組了，這也讓原PO崩潰「等一下見了我姊，第一句話該怎麼話術她？」
許多網友看到也紛紛回應，「我上次傳到公司群組才尷尬，還好趕快回收」、「真的是有夠尷尬」、「比尷尬更尷尬的故事」、「官方唯一說法，帳號被盜」、「真的快被你笑死」、「能不小心加到你姐也不容易」、「我朋友還誤傳到丈母娘的爬山群組」、「你姐而已有什麼好解釋的」、「就慢慢看吧」。（編輯：許智超）
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