偷竄改開獎程式！彩券商總監「6年中7億」　悽慘下場曝光

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偷竄改開獎程式！彩券商總監「6年中7億」　悽慘下場曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-12 17:51:53

▲美國一名男子買彩券爽中千萬元。（示意圖，與文中情境無關／取自 Pixabay ）
▲美國多州彩票協會的安全總監帝普頓，利用職務之便竄改開獎程式，6年得手7億彩金。（示意圖，與文中情境無關／取自 Pixabay ）
不少人都會購買樂透彩券的習慣，希望幸運之神有一天會降臨自己身上。不過在美國卻有一位彩券商總監，利用職務之便，植入程式控制中獎機率，在六年內中了7億彩金，最終東窗事發，他的淒慘下場也曝光。
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據《Indy Star》報導，在美國多州彩票協會（Multi-State Lottery Association）任職安全總監的帝普頓（Eddie Tipton），主要負責抽獎程序的開發編寫與系統維護，但他卻監守自盜，偷偷在開場程式中植入「控制程式」，改寫了較容易開出的中獎號碼，並將原先中獎率500萬分之一提高至200萬分之一，再告知親友這些號碼，分散在各州購買，最終在六年間成功多次中獎，總金額高達約2400萬美元（約7億元新台幣）。
▲帝普頓購買彩券的身影被拍下。（圖／翻攝推特）
▲帝普頓購買彩券的身影被拍下。（圖／翻攝推特）
事情一直進展得相當順利，沒想到在最後一次，帝普頓再度於愛荷華州簽中1650萬美元彩金時，因為一直忘記領取，公司便調閱相關畫面，希望找出中獎者，卻意外發現了帝普頓購買彩券的身影。
起初公司還以為帝普頓只是「違反樂透協會規定，私自購買彩券」，在持續追查後才發現真相更扯，他是「直接竄改開獎程式」。最終帝普頓被依詐欺罪判刑25年，更讓彩券公司必須負擔高額賠償金。（編輯：潘毅）
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