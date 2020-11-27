網紅戰疫／人人想當Youtuber！細數近年「現象級」大趨勢

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Youtube在世界各國都有著不少用戶，究竟各個國家對於網紅的喜好與收看習慣有沒有差別呢？從數據面看來，還真的差很大！首先是南韓，訂閱數位在前10名的頻道幾乎都是偶像團體，這個現象與Kpop襲捲全球也有關係，國際粉絲對於YT頻道的重要性不言而喻。
再看到日本，情況則有了變化，訂閱數名列前茅都是Youtuber，例如「hajime社長」等人，大多數都是以日常題材為主軸，藝人最高順位則是「米津玄師」，他擁有557萬訂閱數。
而台灣相對於其他國家的市場規模較小，突破百萬訂閱數的頻道相對較少，收視習慣則偏向混合型，個人Youtuber與音樂頻道皆有出現在排名中，訂閱數最多的為網紅團體《這群人TGOP》。
美國地區的用戶收視情況則更為特別，體育類、日常教育等頻道佔據了訂閱排行榜前列，但第一名卻是由傳奇Youtuber「PewDiePie」拿下，他一開始以遊戲影片發跡，不過近年來日常型影片產量也逐漸上升。
2020台灣紅什麼？訂閱、話題兼具的Youtuber新星
《Panpiano》急遽竄紅火辣鋼琴師
說到今年台灣最具話題性的Youtuber，《Panpiano》絕對是會被討論的其中一位，頻道是由鋼琴家小P，Cosplay成動漫畫內的人物，彈著主題曲，每次推出新片，性感度都能引發話題，她的訂閱在2019年底約30萬，但截至2020年11月底，訂閱數已經飆升至177萬，每部影片的流量也都輕鬆突破50萬，若依照這個成長幅度發展，訂閱數破200萬也指日可待。
然而《Panpiano》頻道會成長如此快速的原因在於，「不露臉」本身就是一種另類話題，加上影片主軸「簡單明瞭」，隨著國際粉絲不斷暴增，留言區甚至形成日本人比台灣人還多的獨特景象。
《反正我很閒》話題度破表，流行語製造機
另一個崛起的頻道《反正我很閒》，內容是以成員鍾佳播、陳奕凱（樂咖）等人演出短喜劇為主，以喜劇的方式、時而帶些反諷意味，來討論各種社會議題，每當他們發出新片，都能在年輕人間帶起一波流行語風潮，例如「同意啦，哪次不同意」、「阿我就怕被罵阿」等用語，都是他們影片中的金句，隨後被廣泛使用，已經滲透日常生活中。
《Vtuber》崛起！斗內金額飆破世界紀錄
以直播功能為主軸的《Vtuber》（虛擬主播）早在數年前就已經出現，其原理為由一位「真人直播主」透過「動態捕捉設備」，演繹出各具特色的「虛擬形象」。
不過2020年卻出現了一項「世界紀錄」，日本公司hololive旗下Vtuber桐生可可，在今年透過「YouTube超級留言」斗內功能就賺取超過3千4百萬新台幣，更在其中一次直播時，光一個小時內就被留言斗內超過1千萬日幣的驚人紀錄。
不過，人紅是非多，今年10月時，桐生可可與另一位主播赤井心因位在直播時提到「台灣」二字，遭到大陸網友瘋狂騷擾甚至威脅，hololive則讓兩位主播「休息」半個月，直到10月19日才重新恢復直播，時至今日在兩人直播時仍有「惡意人士」使用機器人在聊天室發出騷擾訊息。
廣播起死回生？新型態《Podcast》 名人也想參一腳
在2020年，除了Youtube之外，以聲音為主軸的網路節目型態「Podcast」（播客）更是異軍突起。Podcast與過去的廣播節目相當類似，只是把媒介平台換成網路，但卻在2020年成為最受注目的自媒體模式，截至今年9月，台灣已經有1300多檔節目，其中光是在2020年就增加了870檔，不少名人如星座專家唐綺陽等人，也都紛紛開設自己的Podcast節目，更佔據在排行榜前列。
事實上《Podcast》這種節目型態，早在2005年就有了雛形，不過直到近期才在台灣又形成一股風潮，如《百靈果》等人就是最具代表性的播客頻道，因為是聲音為主軸，不需要觀賞畫面就能融入節目內容，也成為不少上班族通勤時的好夥伴。
屬於網紅的世界，未來還能發展到哪呢？
網路可能性無窮，極限究竟在哪？總結來說，不少人認為Youtuber界逐漸飽和，但事實上仍有不同型態的內容推陳出新，如虛擬主播、Podcast等都得到巨大的成功。想成為網紅？從現況發展看來，只要能夠創新，永遠都不嫌晚！