網熱議台灣有錢人住哪？老外揭一關鍵：絕非大安區

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原來，這名網友在Netflix看電影《瘋狂亞洲富豪》，影片講述吳恬敏飾演的美籍華裔教授前去見男友的家人，意外發現他家人是新加坡有錢人的故事。 貼文一出，有網友回應表示，很多有錢人家、大企業家都住在台北市中山區 (大直)以及大安區。「信義區還太新，如果他們住在豪宅，而不是豪華公寓，那他們算是很低調。」
對此，原PO認為上述這些地區應該落在平均值，許多英文老師都住在大安區，他們也沒有特別有錢。他認為真正的有錢人應該可以買下整棟房子，而不只是高級公寓。 另外，一名網友列出台北十大豪宅列表，其中大多數都落在大安區、信義區。這名網友解釋道，陽明山有很多豪宅，但由於地點關係，它們並不會比公寓大廈昂貴。
「有錢人不會住在陽明山，因為他們大都時間都必須在台北工作開會、旅行。」這名網友分析道。 另一方面，有網友認為有錢人都住在台北或新竹，而他們大多住在戒備森嚴的新式社區大廈。「越往南走，有錢人會住在獨立宅邸，較少大廈，因為南部房價較低。」網友說道。
原PO老外網友對「新竹」這個答案感到相當驚訝，因為他一直以為新竹算是工業區。然而有網友認為有錢人只住在台北，不是桃園也不會是新竹，也許有部分住在台中和高雄。