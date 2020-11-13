網熱議台灣有錢人住哪？老外揭一關鍵：絕非大安區

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對此，原PO認為上述這些地區應該落在平均值，許多英文老師都住在大安區，他們也沒有特別有錢。他認為真正的有錢人應該可以買下整棟房子，而不只是高級公寓。

然而有網友認為有錢人只住在台北，不是桃園也不會是新竹，也許有部分住在台中和高雄。