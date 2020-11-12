衛福部宣傳新冠疫苗試驗　醫揭「4疑點」：內行人就懂

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衛福部宣傳新冠疫苗試驗　醫揭「4疑點」：內行人就懂

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-12 20:29:45

▲衛福部長陳時中，今（29）赴立法院備詢，會前針對美豬進口議題做出回應。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中說自己也樂意參加國內的新冠疫苗試驗。（圖／記者劉雅文拍攝）
衛福部食藥署昨（11）日宣布，預計招募2萬人擔任國內新冠肺炎疫苗的志願受試者，目前已有超過萬人登記。衛福部長陳時中今日被記者問到相關問題，陳時中強調自己「也很樂意」參加，但要看看相關規定。那麼疫苗試驗的規定究竟有什麼細節呢？對此，胸腔重症醫蘇一峰表示，依法規「臨床實驗是不能廣告的」，直言衛福部大動作宣傳疫苗試驗恐會引起爭議，「內行人就看得懂」。
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衛福部食藥署建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，並自昨日開放民眾登記，登記時間至本（11）月底止，目標徵求2萬名志願受試者。目前登記十分踴躍，才一天就已經有超過萬人報名。
不過，胸腔重症醫蘇一峰在臉書發文評論此事，認為「昨天衛福部大動作提疫苗試驗大打廣告，民眾登記的資料將提供給廠商配對合適者，並且保證如果試驗出了問題，（國家）將會無條件治療！其實以上資訊有多處有問題，內行人就看得懂...」

隨後蘇一峰列出4個疑點：

＃依照法規，臨床試驗其實是不能廣告的！如果可以合法廣告，民眾早就在電視上看到滿天飛的臨床試驗廣告了。

＃民眾登記的資料其實不能隨意交給廠商！必需簽訂同意書才能使用受試者的個人資料喔。

＃受試者打了疫苗注射後，如果出現不良副作用，相關的醫療費用必需是疫苗廠商埋單，不能拿全民健保慷慨埋單喔。

＃人體實驗的審核IRB通過了嗎？這點被模糊帶過了...

蘇一峰最後強調，「疫情期間該遵守的法規還是應該要遵守！法規不該只是只給基層人員遵守」。更指出彰化萬人篩檢違法的前車之鑑尚不遠，並在文末標註「台灣法規遇到官員常常會轉彎」。

不過實際到衛福部網站查詢，可以看見衛福部有解釋，「意向書之內容符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意衛生福利部、疫苗研發廠商或試驗機構蒐集、處理或利用個人資料之效果」，而若發生不良反應衍生出賠償問題，衛福部官網也說明是「疫苗研發廠商應負必要之補償或賠償責任」。（編輯：倪浩軒）
▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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