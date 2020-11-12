衛福部宣傳新冠疫苗試驗　醫揭「4疑點」：內行人就懂

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不過，胸腔重症醫蘇一峰在臉書發文評論此事，認為「昨天衛福部大動作提疫苗試驗大打廣告，民眾登記的資料將提供給廠商配對合適者，並且保證如果試驗出了問題，（國家）將會無條件治療！其實以上資訊有多處有問題，內行人就看得懂...」
隨後蘇一峰列出4個疑點：
＃依照法規，臨床試驗其實是不能廣告的！如果可以合法廣告，民眾早就在電視上看到滿天飛的臨床試驗廣告了。
＃民眾登記的資料其實不能隨意交給廠商！必需簽訂同意書才能使用受試者的個人資料喔。
＃受試者打了疫苗注射後，如果出現不良副作用，相關的醫療費用必需是疫苗廠商埋單，不能拿全民健保慷慨埋單喔。
＃人體實驗的審核IRB通過了嗎？這點被模糊帶過了...
蘇一峰最後強調，「疫情期間該遵守的法規還是應該要遵守！法規不該只是只給基層人員遵守」。更指出彰化萬人篩檢違法的前車之鑑尚不遠，並在文末標註「台灣法規遇到官員常常會轉彎」。
不過實際到衛福部網站查詢，可以看見衛福部有解釋，「意向書之內容符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意衛生福利部、疫苗研發廠商或試驗機構蒐集、處理或利用個人資料之效果」，而若發生不良反應衍生出賠償問題，衛福部官網也說明是「疫苗研發廠商應負必要之補償或賠償責任」。（編輯：倪浩軒）
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