用餐被要求移到角落！她留「負評」狂酸　原因曝光眾怒了

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用餐被要求移到角落！她留「負評」狂酸　原因曝光眾怒了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-12 23:49:22

▲有網友因為帶寵物到餐廳用餐，被要求移至牆邊用餐，店家也在底下回覆。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pixabay》 ）
▲有網友因為帶寵物到餐廳用餐，被要求移至角落用餐，店家也在底下回覆。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pixabay》 ）
現代許多人都會飼養毛小孩來陪伴自己，寵物友善餐廳也逐漸變多，但帶寵物用餐時，還是要注意餐廳是否為「寵物友善餐廳」。對此，就有店家分享，有客人未告知就帶寵物來用餐，告知她這裡是非寵物友善餐廳，對方竟留下1星評論狂酸店家，讓她非常傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，可以看到有位客人留下1星評論，內容寫道，用餐當日推寵物推車進入，點完餐後卻被要求換到角落的位置，寵物推車面壁靠邊，服務生的回應是，「因為老板說這裡是義大利餐廳，不能帶狗，而且有客人表示會怕...這次讓妳們用餐，以後不能」。
她接著提到，深知毛孩進入公共場合的確需要依照各店規定，礙於席間有長輩，她們也表示抱歉並客氣配合，但仍感覺到「不舒服與歧視」，毛孩安靜不露頭尾，在可關式推車內，對比當日他桌一直尖叫、追逐的幼童，其實不太明白所謂「義大利餐廳」究竟不能帶的是什麼？沒有寵物友善，社區型用餐環境，她們尊重規定，但不推也不二訪。

▲客人被店家告知必須要移動到牆邊，爆氣留下1星評論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲客人被店家告知必須要移動到牆邊，爆氣留下1星評論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO也在評論底下回覆，這並不是歧視，自家也有寵物，重點是本西餐廳並非寵物餐廳，是，但顧慮其他客人有的會怕狗，有的認為寵物毛亂飛會影響餐飲衛生，開業一年多以來，是沒有接受帶寵物入內用餐的。

原PO指出，「由於您訂位及進餐廳時都未告知，服務人員以為是嬰兒推車，是用餐時推車內的寵物發出叫聲我們才發現，並也向您告知規定。如果您訂位或進入餐廳時有告知我們有帶寵物，我們也會即時向您說明或是拒絕寵物入內的」，這也讓她直呼「這一顆星吞得很硬」。
▲原PO回覆評論全文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO回覆評論全文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「這位客人可以對店家帶一點尊重嗎」、「錯在先，還怪店家歧視？」、「不是寵物餐廳，吃東西帶寵物就已經不尊重店家了」、「這種顧客，你好意思說不二訪，人家根本不想你二訪阿」、「現在的奧客報復店家手段就是給一顆星」、「偷偷帶進來，想裝死被抓到齁」、「奧客真的無極限」。（編輯：許智超）
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