用餐被要求移到角落！她留「負評」狂酸　原因曝光眾怒了

現代許多人都會飼養毛小孩來陪伴自己，寵物友善餐廳也逐漸變多，但帶寵物用餐時，還是要注意餐廳是否為「寵物友善餐廳」。對此，就有店家分享，有客人未告知就帶寵物來用餐，告知她這裡是非寵物友善餐廳，對方竟留下1星評論狂酸店家，讓她非常傻眼，貼文也引起熱議。

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▲客人被店家告知必須要移動到牆邊，爆氣留下1星評論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）