用餐被要求移到角落！她留「負評」狂酸　原因曝光眾怒了

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她接著提到，深知毛孩進入公共場合的確需要依照各店規定，礙於席間有長輩，她們也表示抱歉並客氣配合，但仍感覺到「不舒服與歧視」，毛孩安靜不露頭尾，在可關式推車內，對比當日他桌一直尖叫、追逐的幼童，其實不太明白所謂「義大利餐廳」究竟不能帶的是什麼？沒有寵物友善，社區型用餐環境，她們尊重規定，但不推也不二訪。
原PO也在評論底下回覆，這並不是歧視，自家也有寵物，重點是本西餐廳並非寵物餐廳，是，但顧慮其他客人有的會怕狗，有的認為寵物毛亂飛會影響餐飲衛生，開業一年多以來，是沒有接受帶寵物入內用餐的。
原PO指出，「由於您訂位及進餐廳時都未告知，服務人員以為是嬰兒推車，是用餐時推車內的寵物發出叫聲我們才發現，並也向您告知規定。如果您訂位或進入餐廳時有告知我們有帶寵物，我們也會即時向您說明或是拒絕寵物入內的」，這也讓她直呼「這一顆星吞得很硬」。
許多網友看到也紛紛回應，「這位客人可以對店家帶一點尊重嗎」、「錯在先，還怪店家歧視？」、「不是寵物餐廳，吃東西帶寵物就已經不尊重店家了」、「這種顧客，你好意思說不二訪，人家根本不想你二訪阿」、「現在的奧客報復店家手段就是給一顆星」、「偷偷帶進來，想裝死被抓到齁」、「奧客真的無極限」。（編輯：許智超）