女友突然懷孕！他曝「0性行為」臉綠 超狂結局全場愣了
女友突然懷孕！他曝「0性行為」臉綠 超狂結局全場愣了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 00:25:06
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日，就有網友抱怨，交往11年的女友因為宗教信仰，所以拒絕婚前性行為，但有天卻發現女友懷孕了，讓他崩潰，貼文引起網友關注。
原PO在《靠北女友my girl》表示，他有一個交往11年的女友，因為尊重對方是基督徒，所以拒絕婚前性行為，因此這11年來，最多只有親親和抱抱「包含在她家或去外面過夜，都沒怎樣只有一起洗澡」。原PO指出，有一天他發現女友生理期很久沒來，於是於是陪女友到婦產科檢查，才發現女友竟然懷孕兩個多月，當他質問是誰的孩子，女友才坦承是網友的「她說男的睡完她封鎖她了，我該怎麼辦？她寧願跟網友上床還懷孕？」
原PO提到，他思考一陣子後，決定和女友爸媽攤牌，並承諾自己還是可以娶女友，但條件是不會養這個小孩「趁肚子還小拿掉，我可以當妳是在認識我前有的，如果要生，看伯父伯母怎麼交代」。許多網友也紛紛回應，「你真的是世界奇葩的傻男人，有辦法忍到如此」、「11年這樣的結果，真的很可悲也感到不值」、「她只有對你是基督徒」、「除了頭頂綠綠的以外，也是工具人代表」、「別犯傻了好嗎，趕快分手」、「這什麼神展開」、「替別人養老婆的概念出現了」。（編輯：許智超）