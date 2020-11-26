網紅戰疫／藝人陸續變身YouTuber！狼人殺男星竟早就入坑

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加入Youtuber不是今年！狼人殺男星頻道早開4年
「其實我滿早就創立頻道，因為當時覺得自己的類型比較特殊，早期在錄製電視節目的時候，有比較多限制，比較不能做自己。當時會覺得網路對我來講，是比較自由的，所以在出道不久後，我就成立一個自己的頻道，然後在做自己的事情」。
小賴笑說：「但當時那個頻道沒有人看，所以我就是半荒廢半做」，直到去年他才正式認真經營，發現不只能成為被動收入，也可以讓更多人看到自己想要做的事，趁自己還有熱度的時候，趕緊將這些題材上架，分享給觀眾。
想當影音創作者這麼簡單？形象建立、吸引力法則是關鍵
談到想當影音創作應該要具備什麼樣的特質，小賴強調「個人特質」是一定要有的，因為這些東西是讓觀眾有共鳴的點。現在Youtube頻道之所以難經營，就是因為內容有太多選擇了，要觀眾點進影片、留下來觀看、甚至進而訂閱，這個頻道主角的形象建立是非常重要的。
第二，你必須找到自己吸引人的地方。他舉例自己因為「講話比較幽默」，因此適合做訪談的節目，比較不會去做整人節目，「可能我不擅長，那也不是我觀眾想看我的呈現的樣子」，「要了解觀眾是被自己什麼地方、特質所吸引，往該方向製作影片」。
小賴表示，最後就是必須要「放得開」，拍攝影片時就應該投入。因為他創立Youtube頻道最終的目標就是讓大家看到私下的自己。
剛加入就想放棄？「2原因」再硬都要撐下去
談到Youtube其實有很多人才剛入行沒多久就撐不下去，小賴坦言「其實我身邊真的非常多人到最後都是放棄的，原因除了觀看、訂閱人數沒有增長以外，就是拍片所要付出的時間成本實在太高了！」
「因為剪片、想題目腳本其實都非常花時間，還要上字幕等等，真的必須要堅持下來。因為我也是做了大概半年之後，才稍稍有起色，剛起步真的要硬著頭皮，即便沒人看，也要端出相同的質感、相同的質量，因為只要你一放棄，隨時成名爆紅的那一絲機會也就沒了。」