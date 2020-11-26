網紅戰疫／窺探藝人私生活！「真實題材」點閱意外破百萬

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談到覺得目前頻道最有意義的節目，小賴興奮推薦「一日飯局」，因爲我自己本來就很喜歡訪問別人，所以就會透過人脈邀請不同樣的藝人來到我的頻道一邊吃飯，一邊聊聊該位藝人的私生活有哪些。
而每次觀眾看完之後都會給我回饋說「原來他是這樣的人喔」、「哇！以前都不知道他能這樣耶！」、「真的假的，不知道她私底下這麼謙虛」等等，小賴表示看到這些回饋的時候都會想說「WOW！原來我用我的能力，讓大家去更認識一個對你們來說可能有刻板印象以及對他有誤解的人。
小賴說「一日飯局」想帶給大家的感覺就是，這個藝人來到我的節目，露出、講話等等，內容會讓你覺得顛覆對這個人的想像，這是我覺得非常有趣的地方，目前也是我頻道比較長青的題材，那種抽絲剝繭的訪問過程，帶領粉絲朋友更了解偶像的過程，我是非常享受其中的。
網友到底最愛看什麼 「性知識」影片點閱超乎想像
小賴身兼藝人、Youtuber等多種身份，談到《綜口味》頻道的影片時，讓他最印象深刻的是，某一次與許博士聊到一個關於「男生性知識」的部分，因為學校的健康教育其實沒有教導的那麼詳細，但在兩集節目中詳述所有細節，反而吸引不少觀眾。
他記得那一集是在聊「男生正確的舒服方式」，也因為平常《綜口味》影片的觀看人次平均落在10到20萬左右，但那一集才短短6天就突破一百多萬，而且還是在完全沒下廣告的情況，小賴興奮表示「我有點嚇到，原來大家對性知識是這麼好奇」。
不過因為那一集確實完全是「專業知識」，並非戲謔或開玩笑，所以也有很多網友留言，希望各家學校若是不知道如何教相關知識，可以播這一集給學生們看，讓小賴覺得不僅是網友們愛看、主題特別，也「蠻有教育意義的」，如此高的點閱率更是讓他覺得最意外的事。
藝人轉戰Youtuber掀風潮！小賴嗨喊崇拜KID哥
而聊到最欣賞哪個「藝人所做的頻道」，小賴則回應，其實自己身邊很多在做youtube的朋友都很棒，譬如說邱鋒澤、焦凡凡、陳零九，他們都很用心在做節目，但他真正覺得特別厲害的就是KID！因為KID的頻道上山下海，就是小賴本身不能觸及的，畢竟體力可能沒這麼好，外加KID還要錄很多節目，可以用心做YT影片真的令人佩服。
而KID的頻道《野人七號部落》在今年6月創立，第一支影片以模仿楊丞琳一日Vlog爆紅，成功掀起話題，隨後影片展現真「野人情操」，上山下海，不僅頻道貼切KID瘋癲的個性，也順帶推廣台灣之美，該頻道經營不到半年，已累積超過40萬訂閱，實屬不易。