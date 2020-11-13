百碗牛肉麵3.9萬？網曝丁怡銘「訂單玄機」：菜單最貴240

行政院發言人丁怡銘昨（12）日聲稱，今年台北市牛肉麵節冠軍使用含萊克多巴胺美牛，一席話引發軒然大波；被點名的業者「皇家傳承牛肉麵」秀出零檢出檢驗報告自清，丁怡銘隨後道歉，並親自前往用餐，花3.9萬下訂100碗牛肉麵作為賠罪，卻引發開統編報公帳爭議，風波不斷延燒。對此，就有網友在PTT八卦版提到，皇家傳承菜單上並沒有390元的牛肉麵，好奇究竟點了何種品項？貼文引發全場熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 原PO表示「皇家傳承菜單上沒有390元的牛肉麵啊！」不過丁怡銘卻在皇家傳承牛肉麵店裡，花了3萬9000元買了100碗牛肉麵，疑惑地說「但是我看了好幾遍菜單，都沒有一碗390的品項啊？菜單上最貴的是240元，100碗應該是2萬4，那麼剩下的1萬5跑去哪裡了？」▲為平息風波，行政院發言人丁怡銘晚間再度訂購100碗牛肉麵取代原訂單。（圖／擷取自丁怡銘臉書）▲有網友在PTT八卦版提到，皇家傳承菜單上並沒有390元的牛肉麵。（圖／翻攝自PTT）貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不用配小菜？」「真的很捨得花錢欸」、「噓！你知道太多」、「替每個人多點小菜錯了嗎」、「不能點個餃子或小菜膩」、「突破盲點XD」。不過，立刻有眼尖網友發現，丁怡銘的訂單明細上，配送方式選用「冷凍物流宅配」，可能是選購網路上的「湯＋麵＋肉」3包入一組的品項，一份剛剛好是390元。（編輯：賴詠璿）