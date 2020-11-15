安東尼霍普金斯樂當「貓奴」　擁牠入懷彈琴給愛貓聽

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安東尼霍普金斯樂當「貓奴」　擁牠入懷彈琴給愛貓聽

文/寵毛網

calendar_today2020-11-15 12:00:00

安東尼霍普金斯樂當「貓奴」　擁牠入懷彈琴給愛貓聽
▲東尼霍普金斯私下是一名「貓奴」（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
今天82歲的老牌演員安東尼霍普金斯，因飾演電影《沉默的羔羊》的「漢尼拔」一炮而紅，恐怖形象深植人心！他私底下興趣除了畫畫與彈琴外，還是一名不折不扣的「貓奴」，家裡養了一隻虎斑貓「Niblo」吸貓、撸貓樣樣來！
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▲安東尼霍普金斯抱著愛貓開唱（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲安東尼霍普金斯抱著愛貓開唱（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲他將愛貓擁入懷裡（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲他將愛貓擁入懷裡（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
 
10／29是一年一度的「美國國際貓節」，身為稱職貓奴的安東尼霍普金斯、當然也沒錯過這個日子，他讓愛貓坐在胸前、特地為牠彈奏一曲，Niblo乖乖聽著美妙的琴聲，表情看起來完全沉浸其中，從互動中不難看出安東尼霍普金斯對貓是多麼有愛！安東尼霍普金斯將影片PO到推特，祝福所有的貓咪幸福快樂，貼文收到不少粉絲的熱烈回應，為貓節畫下完美句點。（編輯：楊釆蓉）
▲好不好聽啊？！（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲好不好聽啊？！（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲本喵給87分！（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
▲本喵給87分！（圖／Twitter@AnthonyHopkins）
 
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