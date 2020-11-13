婚後還需AA制？過來人各種經驗談　再揭2考慮點：要想好

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「結婚還要AA？」的文章表示，「之前在網路論壇上看到一篇文章，大致上就是女生和男方談到要結婚了，才問對方收入，然後男賺的多於女賺的，但婚後男生還是要AA，女生覺得有能力的人就多付出一點，為什麼在交往時AA就算了，連結婚都要跟她AA？」原PO更接著指出他看到文章的發文者表示「她男友說自己爸媽也這樣，他媽媽也不會覺得怎樣，而且她還說他媽媽也不會去過問他爸的財務狀況」，因此更覺得心裡不太平衡，就去論壇上問男友的財務狀況算不算是對方隱私。
而原PO表示「我覺得應該也算是隱私吧，有些人的確不喜歡別人知道他收入多少，還有什麼業外收入之類的，只是女生心理也想生小孩沒辦法AA啊，不過這方面我覺得她也可以要求不要生就是了，所以我就不知道這方面到底要怎麼協調囉...那各位覺得？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有人點出2點考慮點，留言區蓋起高樓。
過來人網友們認為「雙方薪水級距」和「結婚前有沒有觀點一致」非常重要，需要好好考慮，「既然要組家庭，對對方的財務狀況當然要了解啊，有沒有負債以及財務規劃等等，除非都不用買房不要小孩各住各的，至於負擔方法要看怎麼協調，按照薪水比例等等去負擔，少負擔的可能家事多做一些，如果AA的話，一些家事等等無形的費用真的要計較，用電量等等都要比較誰多誰少，沒完沒了，不要結婚好了」、「財務攤開有沒有負債賺多少一定一定要知道，然後分擔的部分婚前溝通，如果心裡不平衡就是金錢觀念不合，就是分手了」、「如果收入落差大，金錢上還要完全AA我是覺得就快點分手，可以眼睜睜看另一半苦哈哈過日子的人太冷血了」、「男生先說婚後AA，又不是結婚完才講，不滿意可以不結」、「的確如果婚前就說了的話還要結，那就是閉嘴吞少廢話」、「同意，婚前既然已經發現觀念不同，那可以選擇不結」、「如果是不管收入狀況一律1：1的AA那真的還是不要結婚的好，建議男生可以去找一位跟他收入一樣的女生結婚。但如果是按照收入比的AA就很合理。收入多的就多出一點，看要6：4還是7：3都可以談的啊」。（編輯：王柏文）