付費瀏覽器速度打趴Chrome！他試用卻猶豫：不是錢的問題
付費瀏覽器速度打趴Chrome！他試用卻猶豫：不是錢的問題
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 13:43:39
現在網路普及的世代，大多民眾每天都和手機、電腦脫離不了關係，而上網使用的瀏覽器種類繁多；就有網友在PTT八卦版提到，「需要付費的瀏覽器，打趴Chrome你會用嗎？」貼文立刻引發熱議，釣出內行人指出一大抉擇關鍵。
原PO表示，無意間知道了Puffin瀏覽器，本來還以為是雜牌，後來才知道是曾經在Google工作、南加大畢業的台灣人做的，不過試用了手機版的Puffin瀏覽器，速度真的超越其他瀏覽器，直呼「包含Chrome都被屌打」，不過因為是免費的試用版，所以還是會有廣告跳出。原PO指出「瀏覽器從以前到現在都是免費的軟體，Puffin瀏覽器卻打破傳統的要收費」，不禁疑惑詢問廣大鄉民「在瀏覽器百家爭鳴的狀況下，有誰會付費使用呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「速度是真的滿快的啦」、「我自己有買，覺得真的滿好用的」，但也有人認為「有免費的可以用，幹嘛用付費的，除非有什麼特別的功能」、「現在的主流是Chrome的核心」。不過，大多網友反倒認為並非錢的問題，指出一大關鍵「瀏覽器很看市佔率的，不然你再快，人家網頁都沒有為了你修正，使用起來就很容易變成二等公民」、「不要跟Chrome打，若有不相容，工程師也懶得支援你」。事實上，Puffin Browser（海鸚瀏覽器）是由CloudMosa，美國移動技術公司通過Shioupyn創辦開發的網頁瀏覽器。最初於2010年發布，使用加密的雲端服務器進行內容處理，在雲端呈現網頁，根據某些基準測試，它可使頁面加載、內容呈現和JavaScript執行比本地設備處理更快。（編輯：賴詠璿）