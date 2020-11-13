LINE退群太傷感？女嘆「回憶就消失」　網揭1差異：超爽

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我不退群」的文章表示，「我是一個很重視聊天紀錄的人，哪怕只是臨時創的慶生群或是為期兩天的營隊群，在生日派對後／營隊結束後，我還是會繼續待在群組裡，我不會主動退群」，但原PO也指出「我也知道有一派人是會主動退的（甚至是秒退）」，而他們給原PO的理由是「促使這個群組誕生的那個事件已經過去了，這個群已經沒意義了，留著也沒用。而且留很多群組看起來很亂很煩」。
但原PO卻對此感嘆，「在我眼中，群組的存在某種程度上是象徵著那個／事件那段回憶／那份快樂的存在。如果我退出了，群組便會自動解散，那麼這段記憶也將從我的大腦裡跟著消散。我是不會退的，因為我想留住這個群組，又或者說留住那些回憶」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人揭露了「退不退LINE群」的關鍵1差異，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「找到同類了，有些回憶留著很重要，如果手機記錄不見會整個崩潰」、「看到群組就像看到日記的一角一樣，能瞬間想起曾經發生過了什麼回憶，不管是好的或不好的，都讓自己有機會再次想起來。每次翻回去看到過去的自己就覺得好險我有記錄下來，不然我現在早就想不起來了。適當的留下過去的痕跡能讓自己暫時回到了過去」。
而也有網友點出差異在於「群組是否有過感情」，「我人生唯一主動退過的群，是從討人厭的公司離職的時候，離職當天下班就秒退，爽」、「只有有感情的群組會留著，分組報告或是離職了會退」、「我留著只會在我在意的群組，討厭的人或是短暫的關係那種的我都退，我在過不久就能退一個看不爽1年的群組，退群組那瞬間超紓壓！爽」、「如果是公司的群組，離職了，自己不退也會被退的，所以我去年離職的時候，下班就退了」、「只退公司群，一群廢物」、「只為公事的群，我都很爽的給他退下去」。（編輯：王柏文）